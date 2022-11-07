HBO закрив 5 сезон "Світу Дикого Заходу", але актори отримають понад 10 мільйонів доларів

HBO повідомив, що скасовує 5 сезон трилеру "Світ Дикого Заходу". Проте, за умовами контракту, головним акторам виплатять 10-15 мільйонів гривень.

Видання Deadline зазначило, що це велика сума, але загальні витрати на виробництво п'ятого сезону "Світу Дикого Заходу" були б набагато вищими. Відомо, що бюджет на третій сезон становить 100 мільйонів доларів. Чи отримають компенсацію актори другого плану – невідомо.

До речі "Незабутнє Різдво", "Корона", "Венздей": листопадові новинки Netflix 2022

HBO закрив серіал "Світ Дикого Заходу" після 4 сезону

HBO оголосив про закриття серіалу "Світ Дикого Заходу" 4 листопада 2022 року. За даними джерел, компанія ухвалила таке рішення через падіння глядацьких рейтингів.

Грандіозний експеримент зі створення чогось за будь-яку ціну завершено,

– сказав генеральний директор Warner Bros. Девід Заслав.

Серіал "Світ Дикого Заходу" заснований на фантастичному фільмі 1973 року "Край "Дикий Захід", режисером якого виступав Майкл Крайтон. Після випуску стрічки у 2016 році перший сезон одразу ж був визнаний кращим науково-фантастичним серіалом за версією Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films.

Сюжет серіалу

Перший сезон шоу починається у парку розваг під назвою "Світ Дикого Заходу", в якому людей "грають" машини зі штучним інтелектом. Ці високоінтелектуальні роботи задовольняють всі потреби відвідувачів парку, дозволяючи їм віддаватися своїм найсміливішим фантазіям, не побоюючись наслідків. Однак, у фіналі андроїди знаходять свою свідомість, і вже у другому сезоні нам показують дії за межами парку. Сюжет третього сезону відбувається повністю у світі людей, в якому роботи прагнуть адаптуватися до світу, де домінує потужний штучний інтелект – Ровоам. Дія четвертого сезону розгортається через сім років після закінчення 3-го сезону і він описується як "похмура Одіссея про долю розумного життя на Землі".

"Світ Дикого Заходу" 4 сезон: дивіться трейлер

Акторський склад

Еван Рейчел Вуд – Христина;

Тенді Ньютон –Мейв Міллей;

Джеффрі Райт – Бернард Лоу;

Тесса Томпсон – Долорес Ебернеті / Шарлотта Хейл;

Аарон Пол – Кейлеб Ніколс;

Анджела Сарафян – Клементіна Пенніфезер;

Ед Гарріс – Вільям/Людина в Чорному;

Джеймс Марсден – Тедді;

Люк Гемсворт – Ешлі Стаббс.