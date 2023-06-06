Однак, вони не лише впоралися з цим важким станом, але й стали борцями за психічне здоров’я. У матеріалі 24 каналу розкажемо історії декількох світових зірок, які відверто поділилися своїми досвідами з депресією і надихають тих, хто переживає схожі проблеми.

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Світові зірки, які пережили депресію і не здалися

Приклади Леді Гаги, Дуейна "Скали" Джонсона, Лілі Рейнгарт та багатьох інших свідчать про те, що можна подолати цей стан та жити щасливим життям. Їхні історії надихають нас усіх розмовляти про депресію, розуміти її та надавати підтримку тим, хто цього потребує.

Лілі Рейнгарт

Акторка Лілі Рейнгарт переживала депресію з 14 років. Вона вважає, що її проривна роль у серіалі "Рівердейл" допомогла їй вийти з цього темного періоду. "Рівердейл увійшов у моє життя, коли я переживала найважчу депресію, яку коли-небудь відчувала", – написала Рейнгарт у Twitter у травні 2017 року. – Кінець кінцем, він повністю врятував мене".

26-річна актриса вже давно відверто розповідає про своє психічне здоров’я в соціальних мережах, а у 2019 році поділилася, що вона повернулася до терапії: "Дружнє нагадування для всіх, хто потребує почути: ніколи не варто соромитися терапії".

У 2020 році Рейнгарт випустила збірку віршів під назвою "Уроки плавання", частково присвячену життю з тривогою і депресією.

Лілі Рейнгарт / Фото з інстаграму зірки

Леді Гага

Зі своїм незвичайним вбранням, непередбачуваним голосом і успіхами в акторській кар’єрі, Леді Гага є втіленням суперзірки. Проте, за цими досягненнями ховається упродовж усього життя боротьба з депресією, про яку вона вперше розповіла журналу Billboard у 2015 році.

"Я страждала від депресії й тривоги все життя. Я просто хочу, щоб ті, хто це відчуває, знали: це нормально. Ми народилися такими".

У 2020 році Леді Гага розповіла People, що її депресія вплинула на альбом Chromatica, який має загальну тему пошуку світла в часи темряви. "Колись я прокидалася вранці й розуміла, що я – Леді Гага. А потім я ставала дуже пригніченою і сумною, і не хотіла бути собою. Мене лякали речі, які приніс у моє життя мій кар’єрний успіх і темп мого життя".

Співачка пояснила People, як музика вивела її з цього темного часу. "Я провела багато часу в такому стані, коли нічого не хотілося робити", – сказала Леді Гага. – А потім я поступово почала створювати музику і розповідати свою історію через свої записи".

Леді Гага / Фото з інстаграму зірки

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Джон Гемм

Десятиліття до виходу останнього епізоду серіалу "Божевільні" головний актор Джон Гемм, який виконував роль рекламного агента 1960-х років Дона Дрейпера, визнав, що звернувся до антидепресантів та терапії, щоб полегшити хронічну депресію, спричинену смертю його батька. Гемму було всього 20 років, а за 10 років до цього він втратив матір від раку шлунка, про що він розповів газеті The Guardian у 2010 році.

"Терапія дає вам іншу перспективу, коли ви справді розгублені, вона допомагає", – зазначив 52-річний Гемм.

Депресія стає також фактором ризику для алкогольної залежності, як кажуть експерти Клініки Майо в Рочестері. І з цим також зіткнувся Гемм. У травні 2015 року TMZ повідомив, що Гемм пройшов 30-денну програму відновлення від алкогольної залежності в закладі в Коннектикуті.

Джон Гемм / Фото з інстаграму зірки

Оуен Вілсон

Хоч Вілсон – кумедна і приваблива кінематографічна особистість, він також чимало років мучиться з депресією, а у 2007 році ледь не скоїв самогубство. Як повідомлялося в People тоді, Вілсон мав наркотичну залежність і проблеми у стосунках, зокрема, після розриву з актрисою Кейт Гадсон.

Вілсон не говорив публічно про свої спроби покінчити з життям, але в інтерв’ю для Esquire, опублікованому в серпні 2021 року, він розповів, що постійна підтримка його сім’ї допомогла йому пережити цю кризу.

Оуен Вілсон / Cosmopolitan

Двейн "Скеля" Джонсон

Про глибоку депресію актор вперше розповів під час епізоду "Майстер-клас Опри" (Oprah's Master Class) у 2015 році.

"Я зрозумів, що з депресією одне з найважливіших речей – це розуміти, що ти не один", – поділився Джонсон. – Ти не перший і не останній, хто це переживає. Я бажав, щоб в той час у мене була людина, яка могла б просто взяти мене і сказати: "Ей, все буде добре". Я дуже хотів чути це".

Джонсон переживав депресію у свої двадцяті роки, коли зупинилася його футбольна кар’єра. Однак, все почало змінюватися, коли він відмовився від мрії про футбол і зосередився на новій кар’єрі – реслінгу. Сьогодні 51-річний Джонсон досяг величезного успіху, який багато хто не міг уявити: і не лише в реслінгу, але і як зірка бойовиків у популярній кінофраншизі "Форсаж", як автор бестселерів за версією The New York Times та як батько.

"Майте віру, що за вашим болем чекає щось хороше", – поділився Джонсон.

Двейн "Скеля" Джонсон / Фото з інстаграму зірки