Показали своє справжнє лице: світові зірки, які підтримали путінський режим

Навіть попри те, що велика світова спільнота – звичайні люди, політики та зірки – осудили терористичну війну Росії в Україні, деякі все ж продалися Кремлю і публічно підтримали геноцид українців. Ці знаменитості зрадили свою честь та принципи за кроваві рублі та ласку Кремля.

Дивіться в матеріалі 24 Каналу, хто зі світових зірок підтримав Путіна та продовжує це робити навіть попри злочини, які чинить Росія на території України.

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Світові зірки, які продались Росії

Мілош Бикович

Сербський актор театру та кіно, який уже отримав російський паспорт через свою шалену прихильність до країни-агресора. Бикович знімався у двох російських серіалах та навіть став заслуженим артистом Росії. Однак він є тим актором, який підтримує цю країну не лише на культурному фронті, а й на політичному.

У своїх останніх інтерв’ю Мілош навіть не намагається приховати того, що любить Росію більше, аніж свою рідну країну. Він каже, що Сербія – це і є частина Росії. Бикович не соромиться відверто говорити, що розділяє цінності Путіна та його режиму.

Ірина Шейк

Ірина Шейк родом із Росії, утім уже багато років не живе там. Вона працює за кордоном моделлю та акторкою і будує своє життя. На початку повномасштабної війни Ірина відреагувала на події в Україні, написавши, що закликає усіх до миру і засуджує війну.

Утім, згодом акторка, схоже, згадала про своє походження та опублікувала фото з гримом у кольорах прапора країни-агресора. Прямо про зміну позиції щодо війни Шейк нічого не вказала, однак виразила свою підтримку Росії та путінському режиму в інший спосіб. Це обурило багатьох її прихильників по цілому світу, тоді як російські підписники написали їй слова вдячності.

Стівен Сігал

Голлівудський актор і режисер Стівен Сігал, відомий своєю близькістю з президентом-диктатором Путіним. У 2016 році він прийняв російське громадянство. Походячи з родини єврейських іммігрантів, він стверджує, що є "росіянином на мільйон відсотків" та "русофілом".

Сігал регулярно зʼявляється в Москві, а у 2022 році повідомив, що відвідав окупований Донбас. Актор не уникає публічних появ із пропагандистами, диктатором і його оточенням, завжди підкреслюючи свій зв'язок із культурою держави-терориста.

Олівер Стоун

Американський режисер Олівер Стоун, відомий своєю проросійською позицією, спромігся висловити обвинувачення в адресу України, стверджуючи, що Росія розпочала повномасштабну війну не добровільно. Цинічно описуючи терористичні дії Кремля як "миротворчу місію", він висловлює свою точку зору.

Стоун реалізував чотирисерійний фільм "Інтерв'ю з Путіним", який отримав переважно несхвальні оцінки за межами Росії. Після звільнення Бучі від російських окупантів Стоун закликав громадськість не вірити у те, що путінські військові можуть скоювати такі воєнні злочини.