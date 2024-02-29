Грали пару в "Спіймати Кайдаша": Цимбалюк заінтригував пристрасним фото з колегою

Тарас Цимбалюк часто інтригує своїх прихильників світлинами, які публікує в інстаграм. Цього разу актор поділився кадром зі своєю колегою по серіалу "Спіймати Кайдаша".

Антоніна Хижняк та Цимбалюк часто взаємодіють разом на зйомках чи на сцені. На цей раз Тарас показав знімок з вистави у Празі.

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Тарас Цимбалюк заінтригував пристрасним фото

На цій світлині актори палко обіймаються і з особливим трепетом дивляться один на одного. Це фото зроблене на виставі "Основний інстинкт", з якою українські артисти днями поїхали у міжнародний тур країнами Європи. Вочевидь, там Цимбалюк та Тоня Хижняк знову у ролі закоханих.

Тоня і Тарас познайомилися ще задовго до їхньої слави. Вперше їх шляхи перетнулись на вечірці спільного друга ще у 2008 році. Антоніна вже раніше розповідала історію свого знайомства з Цимбалюком.

Ми з Тарасом класно дружимо, бо знайомі реально половину життя. Познайомилися на другому курсі університету. Тоді я поїхала святкувати день народження однокурсника Ігоря Федірка в Корсунь. Він зібрав компанію друзів, у якій і був Тарас. Зʼясувалося, що Ігор – однокласник Цимбалюка. Відтоді й знайомі,

– розповідала Тоня.

Через 10 років після їхнього першого знайомства актори випадково зустрілися. Це викликало хвилю ностальгії, і вони разом відправились у подорож спогадами про яскраві моменти студентських років.

Пам'ятаю, що його називали Кабан, хоча він був високий і дуже худий. У мене немає прізвиська, бо в цьому плані я дуже нудна,

– пожартувала акторка.

А тепер Тоня та Тарас зустрічаються куди частіше. Зокрема, на знімальних майданчиках у ролі закоханих.

Актори зіграли пару у серіалі "Спіймати Кайдаша"

Після виходу серіалу "Спіймати Кайдаша" весь український інтернет гудів відгуками. Творіння українського режисера Олександра Тименка та шоураннера Наталії Ворожбит розірвало всі рекорди за переглядами, а фейсбук переповнився хвалебними коментарями.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер фільму

У фільмі Тарас Цимбалюк і Тоня Хижняк втілили образи Карпа та Мотрі. Вони вразили глядачів своєю харизмою, емоційністю та імпульсивністю. Тому улюблених Кайдашів українці переглядають досі.