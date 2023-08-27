Потрапив на кастинг в еротичний фільм, – Цимбалюк та інші актори згадали свої перші проби в кіно

26 серпня відзначали Міжнародний день актора! У цей день не лише вітають уже відомих, а й визнають таланти тих, хто лише розпочинає свій шлях в акторській сфері.

З нагоди професійного свята зірки серіалів Нового каналу "Зв'язок", "Голова" і "Будиночок на щастя" поділилися з 24 Каналом історіями про свої перші проби, а також ті, які їм найбільше запам'яталися.

Це цікаво 5 українських акторів, які відмовилися від співпраці з росіянами ще у 2014 році

Тарас Цимбалюк, актор серіалу "Зв'язок"

Пригадую, як на початку кар'єри бігав абсолютно на все, що можна! Якось навіть потрапив на кастинг в еротичний фільм (сміється). А ще одного разу побачив, як акторки біжать на якісь проби, й попросився з ними. Приїхав хтозна-куди. Мене запитали: "А чого ти тут? Ми шукаємо акторок для кліпу". Я ж почав просити їх хоча б внести мене у базу, на майбутнє.

Загалом на початку кар'єри я абсолютно не соромився пробуватися куди завгодно. І вважаю, що так має бути! Бо усвідомив на п'ятому курсі навчання, що лише близько 2 % акторів з усього студентського оточення можуть десь закріпитися. Мені стало тривожно, бо ця професія дуже сподобалася ще в університеті. І вже тоді зрозумів, що хотів би залишитися в ній на все життя.

Тарас Цимбалюк / Новий канал

Дарія Петрожицька, акторка серіалу "Будиночок на щастя"

Чесно кажучи, я не пам'ятаю свої перші проби. У моєму житті їх було стільки… І багато невдалих. Але це нормальна практика для акторів. Головне – не втрачати віру й продовжувати далі! Наприклад, колись, у 2017 році, я пробувалася на роль Маші в "Будиночок на щастя". Тоді було невдало. А от зараз я граю нову Машу в п'ятому сезоні цього серіалу.

Найбільш пам'ятні мої проби були в серіал "Папік". Бо їх не було! (сміється). Мабуть, це мрія будь-якої актриси – мати роль, написану під тебе. І величезна відповідальність! Сподіваюся, це не востаннє. А от, наприклад, проби у фільм "Найкращі вихідні" проходили по відеозв'язку, бо мій партнер був у Німеччині, режисер у США, а я в Україні. А особисто ми зустрілися вже на знімальному майданчику.

Дарія Петрожицька / Новий канал

Дмитро Вівчарюк, актор серіалу "Зв'язок"

За мою акторську кар'єру були різні випадки. Але я завжди дуже поважав кастинг-директорів, які телефонували й казали про результат проб, навіть якщо мене не затверджували. Хоча це в нашій кіноіндустрії рідкість! Лише тоді, коли ти потрібен, будуть самі постійно писати й дзвонити. Іноді я пробувався, мені казали: "Блін, Дімка, клас! Точно пройдеш, бо це бомба". Але далі справа не йшла.

А якось мене затвердили в рекламу, однак агентство було проти. Обрали свою людину, а режисеру сказали, що я захворів і не можу знятися. Через деякий час я перетнувся з ним під час роботи над іншою рекламою. І дізнався про свою "хворобу". Тоді я й дав прикурити тому агентству. Тепер принципово не знімаюся в їхніх проєктах.

Найбільше мені запам'яталися проби в серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія". Грубо кажучи, мене затвердили в перший же день кастингу. Але потім я пробувався майже з усіма акторами! Мені здається, що перекастингували весь Київ. Я ходив на проби протягом трьох чи чотирьох днів і щодня мав по 3 – 4 партнери, поки не затвердили Женю Олійника. Партнерство з ним зайшло на "ура", тож вийшла дуже класна, якісна робота. А ще перед зйомками фільму "Довбуш" культовий режисер Олесь Санін сам написав: "Проходиш без кастингу! Я бачу лише тебе в цій ролі". І мені від того було дуже приємно.

Дмитро Вівчарюк / Новий канал

До теми 10 причин, чому варто переглянути "Довбуша" в кіно

Олександр Сугак, актор серіалу "Зв'язок"

Будь-які проби для мене – це факап. Навіть, коли затверджують! Бо виходжу після кастингу й розумію, що міг зробити краще. Не згадаю свої перші проби. А пам'ятними вважаю кожні, на яких мене затверджують (сміється). Вони запам'ятовуються найбільше!

Олександр Сугак / Новий канал

Дмитро Гирявець, актор серіалу "Голова"

Я пам'ятаю, що на своїх перших пробах був дуже зашуганим. Не знав, куди йти, що робити, проте на зубок вивчив текст (сміється). Здається, одні з перших проб були на проєкт "Заряджені". Запам'яталися моменти: черга, знайомі актори, "Добрий вечір" і "До побачення". Врешті на цей проєкт потрапив лише на третьому сезоні та в дуже дивний епізод.

А от найбільш пам'ятний кастинг був на серіал "Голова". Щонайменше тому, що він тривав близько місяця. За той час ти встигав пожити з надією та вірою в себе, потім зрозуміти, що нічого не можеш і не вмієш, а потім знову вдало перевтілюватися у свого персонажа з "Голови" і йти з проб з гарним настроєм. Словом, емоційні гойдалки – "ван лав".

Дмитро Гирявець / Новий канал

Чекайте прем'єри серіалів "Зв'язок" і "Голова" вже цієї осені на Новому каналі! Та стежте за новинами щодо зйомок "Будиночка на щастя" на сайті та в соцмережах телеканалу.