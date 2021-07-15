"Я в масовці вночі стояв за 20 гривень": Тарас Цимбалюк зізнався в інтерв'ю, як став актором

Зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" – український актор Тарас Цимбалюк розповів в інтерв'ю влогерці Аліні Доротюк, чому в українського кіно низький рівень та як він досягнув успіху в українському кінематографі. Детальніше читайте на Кіно 24.

Тарас Цимбалюк – відома постать українського кіно та шоубізнесу. До себе на інтерв'ю його запросила українська журналістка Аліна Доротюк. Редакція Кіно 24 обрала найцікавіші моменти з інтерв'ю про актора, що стосуються кіно.

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Які секрети відкрив Тарас Цимбалюк

Тарас розповів, що акторство його зацікавило ще з КВН-у. За словами актора, він долучився до сцени дуже випадково. Колись хлопці попросили його взяти участь в комедійній постановці "Ромео і Джульетта" у ролі Меркуціо актора – тож йому сподобалось. Актор запевнив, що його зачепило перевтілення та увага глядача: "Якийсь цікавий спосіб існування взагалі. Тому ці всі речі зародили інтерес до сцени в принципі", – прокоментував актор.

Виявляється, вперше Тарас виконав свою роль на сцені ще 9-ому класі, коли йому було 14-15 років.

Аліна також поцікавилась, якою була перша реакція батьків Тараса, коли вони дізнались, що він вирішив піти в акторство. Адже, Тарас зі звичайної родини, з міста Корсунь-Шевченківський.

Це суцільна авантюра для батьків було на той час. Я пам'ятаю, що не платили зарплату, з ними розраховувались на консервному заводі розраховувались власною продукцією... Мама з татом вирішили мене вислухати і дати в якійсь мірі мені шанс, мова була наступна, "нехай рік він там повчиться, а потім можна буде здобувати нормальну освіту"… І от на 4-му курсі педагоги і я зрозуміли, що все це моє. Це мені подобається. Якщо я буду працювати далі, з цього буде толк,

– поділився Тарас.



Фото, яким поділився актор з журналісткою / Скриншот з відео

Актор розповів, що почав брати участь у перших кастингах ще в університеті – на 4-5-му курсах.

В університеті актор-початківець відвідував що завгодно: "я в масовці вночі стояв за 20 гривень, добу цілу", – розповів Тарас. Він також додав, що їздив на різні кастинги: куди його навіть не кликали. Просто за компанію із друзями їхав, запевнявся, що дійсно він на зйомках не потрібен, але просив, щоб його контакт записали. І сподівався, що колись все-таки покличуть. Вперше акторові зателефонували з каналу "СТБ" і запросили на 2 знімальні дні в серіал, який називався "Чужі помилки". Тарас Цимбалюк зіграв роль слідчого з однією реплікою – це і була моя перша роль – запевняє актор.

Я пам'ятаю, що мені заплатили за 2 дні 600 гривень – я купив мамі слайдер. Я мріяв, щоб у моєї мами був слайдер… Мені дають 600 гривень і я біжу, купляю мамі слайдер (сміється). Везу на Корсунь!,

– розповів актор.

Тарас також поділився з Аліною тим, що майже не пишається своїми ролями у проєктах, в яких бере участь. Але одним серйозних проєктів вважає серіал "Останній яничар" – коли виконав одну з головних ролей на 115 серій.



Тарас Цимбалюк у серіалі "Останній яничар" / Скриншот з відео

Я не скажу, що я прокинувся знаменитим. Просто для мене Крістіан Бейл – це знаменитість. Все, що відбувається зі мною, це ланцюгова реакція. Мабуть, у нас просто ще не той рівень в індустрії. Тому ці всі речі я дуже спокійно сприймаю. Якщо бути відвертим,

– запевнив Тарас.

Актор переконаний, що раніше в українського кіно було більше потенціалу – "коли ми знімали фільми: "Вавилон ХХ", "Земля" і ще купу крутих фільмів і в нас був величезний потенціал, а тоді все це різко зникло". Тарас вважає, що українська кіноіндустрія розпорошується на зйомки серіальної продукції, замість того, щоб створювати якісні повнометражні картини.

Зараз у нас виходить декілька повних метрів в рік, а глядач вибирає в кінотеатрі якусь американщину, бо це завжди (як показує практика) круто. А українські фільми в кінотеатрах взагалі ніхто не дивиться. Тільки "Скажене весілля" окупилось за останні 10 років в кінотеатрах, якщо вести мову про прокат. Нам ще дуже багато є над чим працювати,

– сказав переконаний актор.

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