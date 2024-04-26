Театр Лесі Українки відмовився від вистав проросійського режисера, який захищає Путіна

З 1994 по 2022 рік Михайло Резнікович обіймав посаду генерального директора та художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Однак урешті театр вирішив припинити постановки, що режисував проросійський діяч.

Відомо, що два роки тому Михайло Резнікович втік з країни. А актори, які брали участь у постановках цього режисера, висловили своє невдоволення заявами колишнього керівника театру, які він зробив у інтерв'ю пропагандисту Миколі Єфимовичу.

Дивіться також "Суперники" і не тільки: 3 високорейтингові фільми, які передають дух тенісних турнірів

Проросійська позиція Михайла Резніковича: що відомо

Під час розмови з проросійським ведучим Резнікович заявив, що покинув Київ, оскільки "не міг прийняти факту, що за останні два роки поспіль систематично руйнується велика російська культура". Він також похизувався своєю нагородою від диктатора Володимира Путіна.



Михайло Резнікович отримав нагороду від Путіна / Скриншот із відео

Окрім того, режисер назвав війну в Україні "спецоперацією" та побажав країні-агресору процвітання.

З сайту театру вже забрали усі постановки, над якими працював Резнікович.

Яких вистав більше не буде у репертуарі театру

У театрі більше не планують показувати виставу "Фальшива нота", у якій декілька років виступали актори, такі як Станіслав Москвін, Дмитро Савченко, Олег Замятін, Олег Савкін, Олександр Хорошко, Андрій Коваленко та інші. Також театр відмовляється від постановок "У полоні пристрастей (Камінний господар)", "Насмішкувате моє щастя", "Оголена зі скрипкою" і інших.