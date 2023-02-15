"Тед Лассо": творці розсекретили дату прем’єри 3 сезону і презентували трейлер

Третій сезон "Теда Лассо" стартує на Apple TV+ 15 березня 2023 року. А поки ми чекаємо на прем’єру, можемо переглянути трейлер.

Продовження шоу складатиметься з дванадцяти епізодів. Дату релізу розсекретив вигаданий футбольний клуб "Річмонд", тренером якого є головний герой серіалу у виконанні Джейсона Судейкіса.

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"Тед Лассо" 3 сезон: сюжет і трейлер

Усі дванадцять епізодів виходитимуть щосереди аж до 31 травня. Творці проєкту опублікували перший тизер третього сезону, в якому можна побачити членів ФК "Річмонд" і самого Теда Лассо.

"Тед Лассо" 3 сезон: дивіться тизер

Про що розповідає серіал "Тед Лассо"

Красуня Ребека вирішила помститись своєму колишньому чоловіку віртуозним чином. Відсудивши права на його футбольну команду вона наймає тренера бейсбольної команди для того, щоб загубити справу життя колишнього. Але Тед Лассо добросовісний чолов'яга, який береться за діло і виконує його відмінно.

Прем'єра першого сезону "Теда Лассо" на Apple TV+ відбулася ще у серпні 2020 року, мав 10 епізодів. Виробництво другого розпочалося швидко, одразу після першого і вийшов у липні 2021 року у 12 серіях. Обидві частини отримали схвальні відгуки та загальне видання. На Rotten Tomatoes рейтинг першого сезону від кінокритиків склав 92 %, а другого – 98 %.

"Тед Лассо" набрав близько 20 номінацій на престижну телепремію США – Еммі-2021 і став найдобрішою та найпопулярнішою стрічкою 2021 року. Зокрема, Адель в одному з інтерв’ю Vogue зізналася, що "Тед Лассо" – її найулюбленіший серіал.