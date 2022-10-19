Повернення в дитинство: Netflix показав трейлер перезапуску ностальгічних "Телепузиків"

Netflix показав перший трейлер перезапуску мультсеріалу "Телепузики". Глядачі знову зможуть побачити чотирьох друзів Тінкі-Вінкі, Діпсі, Ла-Ле та По 14 листопада 2022 року.

4 улюблених персонажів дитинства знову будуть весело стрибати, танцювати, грати між собою та комунікувати з глядачами, як і багато років тому. Озвучить проєкт американський актор і співак Тітусс Берджес.

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Що відомо про "Телепузиків"

Мультсеріал "Телепузики" – британський дитячий телевізійний серіал виробництва "BBC". Це людиноподібні плюшеві істоти – Тінкі-Вінкі, Діпсі, Ля-Ля і По, з антенами на головах і телеекранами на животі, які населяли безтурботну країну Телепузиків.

Вперше шоу вийшло в ефір в 1997 році. До нього увійшло 365 оригінальних серій, що закінчилися у 2001 році. У 2015 році було шоу відроджено новими епізодами. Автори ідеї – Енн Вуд і Енді Девенпорт.

14 листопада на Netflix вийде перезапуск улюбленого дитячого шоу.

"Телепузики" 2022: дивіться трейлер перезапуску від Netflix