Звинуватила у невдячності: Валюха зі "Сватів" жорстоко наїхала на українську акторку Анну Кошмал

Скандальна путіністка Тетяна Кравченко здобула популярність завдяки серіалу "Свати". Акторка виступила з жорсткою критикою в адресу української акторки Анни Кошмал, з якою знімалась у серіалі.

В інтерв'ю російським ЗМІ путіністка Кравченко активно просуває пропагандистські наративи Росії й критикує тих, хто не підтримує жорстоку війну, яку розпочала Росія. Цього разу вона виступила проти Анни Кошмал та інших свідомих колег зі "Сватів".

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Тетяна Кравченко жорстоко висловилась про Анну Кошмал

За словами Тетяни Кравченко, вона вражена тим, як різко та категорично Анна Кошмал висловлюється про всіх акторів з "Сватів", які підтримують війну. Крім того, Кравченко звинуватила артистку у невдячності, стверджуючи, що Анна не пам'ятає доброти, яку до неї проявляли, зокрема, ще один палкий путініст Федір Добронравов.

Кошмал ця... Ну, Кошмал я розумію. Як її Федя Добронравов, коли в Москві знімали, рятував у лікарні, коли вона отруїлася. І раптом... Напевно, завдання там (в Україні – Кіно 24) таке, я не знаю. Могла б сказати, що не буде нічого говорити. Вона так гнівно, що я навіть не впізнала її, коли мені показали відео. Вона, головне, щиро так, з такою ненавистю про нас, ніби ми з Федькою її вороги,

– бідкається путіністка.



Тетяна Кравченко / Кадр із серіалу "Свати"

Схоже, Тетяна Кравченко забула, що російські ракети щодня завдають руйнувань українським землям, на яких вони роками заробляли гроші. А російські політики, яких вона так палко обожнює, віддають накази нищити та вбивати українців, стираючи з лиця землі наші міста та села. Отже, вона, як і всі путіністи, відповідальна за цю катастрофу.

Кого ще звинуватила Тетяна Кравченко

Скандальна путіністка також висловила своє обурення щодо позиції Олександра Феклістова, який також брав участь у серіалі "Свати". Вона зазначила, що розгнівана тим, як росіянин відкрито засудив війну, розпочату Росією.

Відомо, що Олександр Феклістов, який виконав роль Сан Санича у серіалі, виступив проти воєнних злочинів, які вчиняє армія Росії в Україні, і виїхав з країни окупантів. Ще з 2014 року актор вирішив, що дії керівництва Росії є неприйнятними й виразив підтримку українцям настільки, наскільки це було можливо.

Раніше у своїх соціальних мережах Феклістов вже висловлював співчуття українському народу та ділився своїми емоціями.

"Дорогі мої українські колеги! З тими, з ким я працював, ті, хто мене пам'ятає. Я хочу висловити вам слова підтримки. Я тут, в Росії, відчуваю, звичайно, неймовірний сором у зв'язку з тим, що трапилося. Але це все дрібниці порівняно з тим, що зараз переживає Україна", – заявляв актор.

Кравченко ж скаржиться, що багато акторів насправді не мають розуміння у політиці, тому краще було б їм мовчати.

Путіністка Тетяна Кравченко підтримує війну Росії: що відомо

Путіністка неодноразово виражала підтримку окупації Донбасу та анексії Криму. Зараз, коли в Україні відбувається повномасштабна війна, і люди гинуть, російська акторка продовжує свою роботу в Москві та гастролює Росією.

Також відомо, що Кравченко активно підтримує війну в Україні й співає оди кремлівському диктатору Путіну.

Але, схоже, сама акторка вже давно знаходиться у неадекватному стані. Відомо, що її неодноразово ловили на зловживанні алкоголем. У січні, наприклад, вона вирішила зірвати виставу в театрі, просто не з'явившись на подію. Тому, очевидно, що "світле" майбутнє Тетяни, так само як і всієї Росії, уже зовсім близько.