Похмура казка, чорний гумор і готика: 4 культові шедеври Тіма Бертона, які варті перегляду

Світ Тіма Бертона неможливо сплутати з роботами інших режисерів: у ньому химерні смугасті костюми, похмурі кладовища та щирі монстри виглядають значно людянішими за звичайних мешканців мегаполісів. Сьогодні, 25 серпня, легендарний майстер готичної казки святкує день народження.

З нагоди дня народження режисера 24 Канал розповідає про його найвідоміші кінороботи з високими рейтингами, які назавжди змінили світове кіно.

"Бітлджюс" (1988)

Рейтинг IMDb – 7,5

Після раптової загибелі в автокатастрофі подружжя Мейтлендів стає привидами у власному затишному будинку. Коли оселю купує галаслива родина з Нью-Йорка, бідолахи намагаються їх налякати, але безрезультатно. У відчаї вони звертаються по допомогу до огидного, некерованого та нахабного біоекзорциста Бітлджюса.

"Бітлджюс": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі Rotten Tomatoes відзначають шалену енергетику Майкла Кітона та винахідливий візуальний стиль, який зробив стрічку культовою комедією про потойбіччя. Кінокритик видання Variety наголосив, що фільм має бездоганні спецефекти.

"Едвард Руки-ножиці" (1990)

Рейтинг IMDb – 7,8

Самотній винахідник створив майже ідеальну людину, але раптово помер, не встигнувши доробити йому руки – замість них у хлопця залишилися довгі гострі леза. Юного й наївного Едварда знаходить добросердна місис Богс і забирає жити у свій приміський квартал. Незвичайний юнак закохується в чарівну Кім і намагається прижитися серед людей, але незабаром стикається зі страхом, плітками та жорстокістю консервативних сусідів.

"Едвард Руки-ножиці": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes критики називають фільм однією з найпроникливіших готичних казок Бертона, яка розкрила драматичний талант Джонні Деппа. Легендарний оглядач Roger Ebert підкреслив, що ця тепла й водночас сумна притча підкуповує своєю щирістю та візуальною красою.

"Сонна лощина" (1999)

Рейтинг IMDb – 7,3

Молодого констебля Крейна відправляють з Нью-Йорка до віддаленого селища Сонна Лощина для розслідування серії моторошних обезголовлень. Місцеві жителі впевнені, що криваві розправи чинить містичний вершник без голови, який повстав з могили заради помсти. Крейн намагається знайти всьому суто раціональне пояснення, але поступово розуміє, що темна магія та родові прокляття в цьому краю – моторошна реальність.

"Сонна лощина": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі Rotten Tomatoes хвалять неймовірну роботу художників-постановників і атмосферу класичного детективного горору. Критик у рецензії для Rolling Stone відзначив видатний візуальний тріумф стрічки та фірмовий чорний гумор режисера.

"Велика риба" (2003)

Рейтинг IMDb – 8,0

Вілл намагається нарешті дізнатися справжню біографію свого важкохворого батька Едварда Блума. Все своє життя тато розповідав неймовірні історії про зустрічі з велетнями, відьмами, цирковими артистами та загадковими містами. Збираючи докупи фрагменти татових розповідей, герой усвідомлює їхній глибинний сенс і примиряється з найближчою людиною.

"Велика риба": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Критики Rotten Tomatoes відзначають, що картина розкриває зрілу й глибоку сторону таланту режисера. Оглядач The Guardian назвав стрічку надзвичайно поетичною та зворушливою одою людській уяві й силі пам'яті.

Якщо ви вже переглянули всі шедеври Тіма Бертона та шукаєте інші великі картини зі світовим визнанням, час закрити головні кінематографічні борги. Нерідко найвідоміші стрічки роками припадають пилом у наших списках очікування. Раніше ми розповідали про культові фільми, назви яких чули всі, але відкладали перегляд на потім.