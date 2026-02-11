Став рекордсменом Оскара: неймовірні факти про фільм "Титанік", якому пророкували провал
- Фільм "Титанік" став першим в історії, що зібрав понад 1 мільярд доларів у прокаті, і отримав 11 Оскарів з 14 номінацій.
- Режисер Джеймс Кемерон здійснив дванадцять занурень на дно Атлантичного океану, щоб побачити "Титанік".
Режисер Джеймс Кемерон – один із найкращих творців кіно сучасності. "Титанік" став вічною класикою, а "Аватар" дав ковток свіжого повітря для кіноматографа.
Кемерон не боїться кидати виклики іншим і завжди доводить, що його думка не була хибною. 19 грудня 2025 року виповнилось 27 років з моменту виходу "Титаніка" – історії, яку побачиш одного разу і не забудеш ніколи. 24 Канал вирішив розповісти цікаві факти про стрічку, які досі могли залишатись невідомими для глядачів.
Може зацікавити У це важко повірити: яким популярним акторам цьогоріч виповнюється 50 років
Найцікавіші факти про фільм "Титанік"
- Найдорожчий фільм свого часу
У 1997 році бюджет стрічки склав близько 200 мільйонів доларів. На цей момент фільм був найдорожчий в історії кіно. Ба більше, фільму прогнозували провал, а кіностудії не хотіли платити більше, ніж було зазначено спочатку.
- Джеймс Кемерон спускався на дно океану
Перед екранізацією Камерон детально вивчив трагедію, знайшов акторів, які нагадували людей, що стали її очевидцями. І упродовж 10 років удосконалював сценарій. Щоб краще "зрозуміти" свій головний об'єкт фільму, режисер здійснив дванадцять занурень на дно Атлантичного океану, щоб самому побачити "Титанік". Це відбулось у 1995 році.
- Макет у майже натуральну величину
Камерон намагався зробити все так, щоб кожен кадр був максимально реалістичним. Для прикладу, було споруджено макет лайнера на 231 метр завдовжки. Для порівняння, довжина справжнього "Титаніка" – 269 метрів.
- Льодяна вода була справжньою
Кейт Вінслет, яка була у ролі головної героїні Роуз, відмовилась від гідрокостюма, коли знімали сцену з Джеком у воді. Зазначимо, що вода дійсно була дуже холодна, але трошки тепліша, ніж в Атлантиці. Після цього акторка не просто захворіла на пневмонію, а й заробила переохолодження.
- Джеймс Кемерон малював оголену Роуз
Усім відома сцена, де Роуз роздяглась перед Джеком, а молодий художник малював дівчину, насправді була трохи іншою. Портрет малював сам Джеймс Кемерон й у кадрі показані саме його руки, а не Ді Капріо.
- Пісня "My heart will go on" могла не пролунати у фільмі
Кемерон не хотів, щоб у фінальній пісні був вокал. Однак композитор Джеймс Горнер та Селін Діон записали її таємно. Коли режисер почув результат, то погодився залишити її саме такою. І пісня стала легендою.
My Heart Will Go On (Titanic) – Celine Dion: дивіться відео онлайн
- Фільм "Титанік" став рекордсменом
Ця стрічка стала першою в історії, яка змогла зібрати понад 1 мільярд доларів у прокаті. Після повторного релізу та 3D-версії збори перевищили 2 мільярди.
Крім того, "Титанік" отримав аж 11 Оскарів з 14 номінацій. Зокрема стрічку відзначили у категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" (Джеймс Камерон), "Найкраща музика" та багато інших.
- Тривалість фільму дорівнює часу затоплення лайнера
Стрічка триває 3 години 14 хвилин. Приблизно ж стільки часу тривало затоплення справжнього "Титаніка".
Які фільми краще не дивитись?
"Джек і Джилл". У головній ролі знявся Адам Сендлер, але це не зробило стрічку успішною. На жаль, стрічка є прикладом низькопробного гумору. Критики вважають, що найбільший провал полягає в тому, що автори дуже неякісно попрацювали, зробивши сюжет дуже банальним.
"Залишені". Глядачі оцінили цей фільм дуже низько. А на додачу прилетіла ще й антипремія "Золота малина".