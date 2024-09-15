Зірка голлівудських блокбастерів: 4 найяскравіші ролі Тома Гарді

Знаменитий британський актор Том Гарді виріс у Лондоні, а свою кар'єру розпочав у військових драмах. Від свого дебюту у 2001 році до сьогодні Гарді безперервно продовжує присвячувати своє життя кіно.

Том Гарді став зіркою "Гострих картузів", "Табу" та багатьох голлівудських блокбастерів. Сьогодні, 15 вересня, Томас Гарді святкує день народження – йому виповнилося 47 років. З цієї нагоди Кіно 24 розповість про найяскравіші ролі іменинника у фільмах.

Цікаво 5 найжорстокіших лиходіїв у кіно, від яких мурахи по шкірі

"Шалений Макс: Дорога гніву"

У центрі сюжету – самітник Макс Рокатанксі, який поїхав у пустелю після помсти за смерть дружини й сина. Герой вчиться виживати у нові постапокаліптичній реальності та змагатися з воїнами, що тут живуть. Макс зустрічає імператрицю Фуріозу, яка хоче перетнути пустелю та вирватися від тиранії.

Том Гарді вміло впорався з образом Макса та наповнив його своїми неповторними деталями, що показує здібності Тома як актора. Зіркою фільму все ж називають Шарліз Терон, але й Гарді відіграє важливу роль у цьому бойовику.



Том Гарді у кіно / Кадр з фільму

"Воїн"

Спортивна драма розповідає про двох братів-бійців, які стали чужими людьми. Вони перетнуться на чемпіонаті бойових мистецтв. Переможець здобуде вічну славу та гроші, а той, хто зазнає поразки – повернеться з ганьбою. На шляху до перемоги у братів виникають купа проблем: то чим завершиться боротьба?

Для своєї ролі Том Гарді набрав 12 кілограмів м'язової маси. Він рухався як справжній боєць ММА в одному з найкращих спортивних фільмів 2010-х.



Том Гарді у кіно / Кадр з фільму

"Уцілілий" / "Легенда Г'ю Гласса"

Події фільму відбуваються в XIX столітті у Північній Америці. Колоніст Г'ю Гласс з добровольцями рушає до джерел річки Міссурі, згодом вони розбиваються на групи. Одного дня Г'ю йде по ягоди, відійшовши від своєї команди. На нього нападає ведмедиця та завдає сильних ушкоджень. Група вирішує, що чоловік однаково помре, тому залишає його. Коли Г'ю повертається до тями, він вирішує помститися зрадникам.

Том Гарді зіграв мисливця Джона Фіцджеральда. Він втілив у його ролі холод і неприборканість та здивував цікавим акцентом.



Том Гарді у кіно / Кадр з фільму

"Шпигун, вийди геть!"

Працівники британської розвідки довгий час припускають, що у їхньому керівництві "кріт" - шпигун з Радянського союзу. Тих, хто каже про це, просто звільняють. Джордж Смайлі, який у відставці, береться за розслідування: на крота оголошено полювання.

Том Гарді зіграв роль Рікі Тарра – польового агента, який долучається до розслідування. Його роль виділяється серед інших, тут він постає не драматичним сміливцем, а швидше романтичним джентльменом.



Том Гарді у кіно / Кадр з фільму

Том Гарді – актор, що здатен викликати захоплення у глядача. Переконайтесь у цьому й самі.