"Справжній рояліст": Круз призупинить зйомки "Місії нездійсненної" у зв’язку з історичною подією

Голлівудська зірка Том Круз відклав свої кінопроєкти, щоби бути присутніми на коронації короля Чарльза. Британського монарха буде короновано в Лондоні 6 травня.

Круз призупинить зйомки нового фільму "Місія нездійсненна", щоб відвідати історичну подію. "Том був запрошений на коронацію короля Чарльза, і він нізащо б не відмовився", – заявили в оточенні актора.

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Том Круз відвідає коронацію короля Чарльза

Відомо, що для колег Тома це стало справжнім шоком, оскільки актор надзвичайно відданий своїй справі й ніколи не відмовляється від свого напруженого графіка.

Це надзвичайно престижна подія, і Том – справжній рояліст, до того ж він тепер близький з принцом Вільямом і Кейт. Том сказав босам кіноіндустрії призупинити виробництво "Місії нездійсненної" на вихідні, присвячені коронації, щоб переконатися, що він зможе бути присутнім,

– пише The Sun.

До того ж американська зірка є близьким другом сина Чарльза III та його дружини Кейт. Цікаво, що Том настільки зблизився з Вільямом та Кейт, що раніше запросив їх на прем’єру фільму "Топ Ґан: Меверік".



Вільям, Кейт та Том Круз / Фото The Sun

Том Круз дружив з покійною Єлизаветою II

Королева Великої Британії була шанувальницею американського актора Тома Круза. Відомо, що за кілька тижнів до смерті зірка "Місії нездійсненної" прилітав до Віндзорського палацу на обід.

Проте Її Величність так і не встигла зустрітися з актором вдруге. 60-річний Круз з'явився у межах святкування платинового ювілею королеви, відзначаючи її 70-річчя на престолі. Проте тоді королева вже погано почувалася і не змогла зустрітися з ним.