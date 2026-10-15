9 смертей, пожежа та моторошні збіги: чому культовий фільм жахів вважали проклятим

У Голлівуді люблять розповідати про прокляті фільми. Але якщо більшість таких історій нагадує дешеву рекламу горорів, то навколо "Той, що виганяє диявола" свого часу відбувалося стільки дивних і трагічних подій, що сценаристам навіть не довелося нічого вигадувати.

У 1973 році на екрани вийшов фільм Вільяма Фрідкіна "Той, що виганяє диявола" , який став однією з найвідоміших стрічок жахів в історії кіно. Однак не менш моторошною виявилася історія його створення. Пожежі, травми та смерті породили чутки, що знімальний майданчик нібито був проклятий. Як створювали фільм - розповідає 24 Канал.

"Той, що виганяє диявола"

Рік: 1973

Жанр: психологічний горор, містичний трилер, жахи

Оцінка IMDb: 8,1

Режисер: Вільям Фрідкін

У головних ролях: Лінда Блер, Еллен Берстін, Макс фон Сюдов, Джейсон Міллер, Лі Дж. Кобб.

Про що фільм "Той, що виганяє диявола"



Фільм "Той, що виганяє диявола" / Фото imdb



У центрі сюжету – 12-річна Ріган, донька акторки Кріс Макніл, яка раптово починає поводитися моторошно: говорить чужими голосами, демонструє надлюдську силу та лякає навіть власну матір. Лікарі не можуть пояснити, що відбувається з дівчинкою, тому зневірена жінка звертається по допомогу до священників.

Невдовзі стає зрозуміло, що Ріган може бути одержима демоном. Двоє священників наважуються провести обряд екзорцизму, однак вигнати зло виявляється значно складніше, ніж вони могли уявити. І тепер на кону не лише життя дівчинки, а й віра самих священників.

Знімальний майданчик згорів за загадкових обставин

Під час роботи над стрічкою сталася масштабна пожежа, яка знищила декорації будинку головних героїв. Найдивніше, що, за розповідями учасників виробництва, кімната дівчинки Ріган, навколо якої розгортаються найстрашніші події фільму, залишилася неушкодженою. Роботу довелося призупинити, а декорації – відбудовувати.

Сам Фрідкін згадував, що ймовірною причиною пожежі міг стати голуб, який потрапив до електрообладнання. Але остаточно встановити причину не вдалося.

Акторки отримали справжні травми

Під час знімань постраждала 13-річна Лінда Блер, яка виконувала роль одержимої дівчинки. Через несправність механізму, що мав імітувати її судоми, акторка травмувала спину.

Не пощастило й Еллен Берстін, яка зіграла матір Ріган. Під час сцени, де надприродна сила відкидає її назад, страховий механізм спрацював надто різко. Акторка отримала болісну травму, а її справжній крик залишили у фільмі.

Дев'ять смертей і чутки про прокляття



Фільм "Той, що виганяє диявола" / Фото imdb



За словами Еллен Берстін, протягом виробництва фільму померли дев'ятеро людей, так чи інакше пов'язаних із ним.

Серед них був актор Джек Макґовран, який помер від ускладнень грипу, а також родичі деяких учасників знімальної групи.

На тлі цих подій почали ширитися чутки про прокляття. Ба більше, на майданчик запросили священника, який благословив учасників знімань.

Глядачі непритомніли просто в кінотеатрах



Фільм "Той, що виганяє диявола" / Фото imdb



Після прем'єри "Екзорцист" спричинив справжній ажіотаж. У пресі з'являлися повідомлення про людей, яким ставало зле під час перегляду. Деякі глядачі втрачали свідомість, інших нудило від особливо моторошних сцен.

При цьому стрічка не лише налякала публіку, а й отримала 10 номінацій на Оскар, здобувши дві нагороди – за найкращий адаптований сценарій та звук.

До слова, раніше 24 Канал уже розповідав про закулісні таємниці знімань культового фільму "Роккі" із Сильвестром Сталлоне. Ми зібрали цікаві факти про створення легендарної стрічки, які могли не знати навіть найвідданіші шанувальники.