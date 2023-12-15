Вийшов трейлер третього сезону серіалу "Бріджертони"

Історія "Бріджертонів" не завершилась! Нас чекає продовження серіалу, який полюбився мільйонам. Стрімінговий сервіс Netflix оприлюднив трейлер третього сезону.

У наступній частині буде зосереджено увагу на романі між Пенелопою Фезерінгтон і Коліном Бріджертоном. Дізнайтесь в матеріалі, які ще деталі про новий сезон відомо.

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Вийшов трейлер третього сезону "Бріджертонів"

Відомо, що третій сезон відрізняється від книжкової серії, яка є основою для шоу. Оскільки творці серіалу вирішили зосередитися на відносинах між Пенелопою та Коліном, а не на історії кохання Бенедикта Бріджертона, що розглядається у третій книзі авторки Джулії Квінн.

У Бріджертонів вісім братів і сестер, тож ми плануємо простежити за романтичними історіями кожного з них. Ми не обов'язково будемо йти по черзі, але ми побачимо кожного з братів і сестер та їхні історії,

– розповіла виконавчий продюсер Шонда Раймс.

Популярний серіал вийде у два етапи: перший вихід заплановано на 16 травня, а другий – на 13 червня. Кожна з частин включатиме чотири епізоди.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

"Бріджертони": про що серіал

Серіал "Бріджертон", створений у Великій Британії, завоював велику популярність серед українських глядачів на платформі Netflix.

Сюжет 8-серійного серіалу обертається навколо стосунків між вишуканою Дафною Бріджертон і герцогом Саймоном Бассетом. На початку вони вирішують вдавати зацікавленість один одним, щоб відштовхнути від них всіх надокучливих матусь, що намагаються влаштувати життя своїм дітям.

Але, за законами жанру, їхні почуття перетворюються у справжнє кохання, яке не здатні здолати жодні життєві обставини.

Телесеріал адаптує однойменний роман від американської письменниці Джулії Квінн, яка часто потрапляє в список бестселерів New York Times.

Квінн є авторкою любовних романів і відзначається своїм вмінням писати розкішно, красиво і вільно, переносячи події через різні епохи і місця.