Чи на часі подорожі під час війни: думки відомих українських тревел-блогерів

Нещодавно на ютуб-каналі "УкрЮтюбПроєкт" відбулася прем’єра нового формату "Ютюбери", в якому українські ютюб-блогери діляться своїм досвідом з блогерами початківцями. "Однією Правою", "Маша Себова", "Узол і Манько" та "Хащі" поділилися думками щодо подорожей під час війни.

Основна ідея проєкту – це розвиток україномовного ютубу в різних галузях і напрямках, а також витіснення російських відео з трендів і рекомендацій шляхом створення великої кількості якісного українського контенту.

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Чи на часі мандри під час війни: думки українських тревел-блогерів

У першому випуску, присвяченому подорожам, взяли участь тревел-блогери Узол і Манько, Однією Правою, Маша Себова та Хащі. 24 Канал запитав в учасників першого випуску, чи вважають вони, що подорожі та розважальний тревел-контент зараз на часі.

Володимир Кохан, канал "Хащі"

Питання щодо мандрів під час війни дуже складне, адже подорожі у нас завжди асоціюються з розвагами, тобто це щось не настільки важливе, але мені одразу прийшла цитата одного французького лауреата Нобелівської премії, він свого часу сказав: "Один день життя, проведений у мандрах, за досвідом нам коштує більше, ніж 10 років проведених на одному місці". Тобто, коли людина подорожує, вона здобуває настільки багато досвіду та відкривається для світу, що колосально змінюється вона сама, її світогляд і все життя.

Це, звичайно, не найголовніший аспект, але він є невіддільний. Наприклад, якщо викинути зі свого будинку крісла та стільці, ми проживемо без них? Так, звичайно, але певною мірою це вплине на якість життя, воно не буде повноцінним. Я ніколи не був прихильником beauty-мандрів, які показують яке там в них класне життя. Особисто мені важко на це дивитися.

"Хащі": дивіться відео про Миколаївщину

Владіслав Хільченко, канал "Однією правою"

Мені здається, що зараз в українському ютубі будь-який жанр є актуальним, але тревел – це більш неоднозначне питання. Внутрішній, по цікавих місцях України, який допомагає місцевому бізнесу, зокрема готельному, несе практичну користь. А щось пов'язане із закордоном, судячи з переглядів та коментарів, що я отримую у себе, це дійсно цікаво людям не тільки заради розваги.

Я останнім часом намагаюся додавати більше соціальної сторони для того, щоб це був не просто якийсь туристичний огляд про кафешки та оглядові майданчики, що мені самому вже, чесно кажучи, не дуже цікаво. Даю більше інформації про наших, що там живуть, демонструю, що ми можемо у тієї чи іншої країни перейняти зараз та в майбутньому, і навпаки, чим можемо пишатись або що, можливо, у себе недооцінюємо.

"Однією правою": дивіться відео про Драгобрат

Макс Узол, канал "Узол і Манько"

Якщо до війни тревел був інструкцією до використання, готовим маршрутом для охочих побачити інші регіони, то зараз він виконує інші, навіть більш важливі функції. По-перше, краще знайомить українців з Україною. Показує наші природні, архітектурні багатства, красу нашої країни, якраз те, за що ми боремось. А більше знаємо про Україну – то більше цінуємо і бережемо її. По-друге, тревел, показуючи місцеві музеї, виставки, кафе, виробництва, готелі, допомагає підтримувати їх і, як наслідок, розвиває економіку. В Україні зараз близько 7 мільйонів внутрішніх переселенців. Вони потрапили в міста/регіони, в яких, найчастіше, навіть не були раніше і мало що про них знають. Відео допомагають переселенцям освоїтися та пізнати свій район краще.

Подібний контент допомагає психологічно перезавантажитись. Люди, дивлячись його, подорожують хоча б онлайн і будують плани на майбутнє відвідати ці місця, що теж позитивно впливає на моральний стан. Знаю точно, бо багато підписників писали про це у коментарях. Також багато іноземців почали цікавитися Україною, і тревел-контент допомагає їм скласти враження про нашу країну, познайомити їх з нею.

"Узол і Манько": дивіться відео про Кам`янець-Подільський

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Маша Себова

Останнім часом я постійно про це думаю, і дійшла висновку, що частіше це питання виникає навіть не до подорожей, а до того, як і що ми робимо під час них. Тобто є якась внутрішня межа допустимого. З одного боку, відпочинок все одно потрібен всім навіть зараз. Таким форматом перезавантаження, найчастіше є подорожі. Я не вважаю, що це погано чи неправильно. Інший момент: як ти це робиш і як хтось це робить? Одна справа, коли ви їдете з родиною умовно у Львів чи Карпати, орендуєте будиночок, відпочиваєте, ходите в гори, мається на увазі спокійний тихий відпочинок.

Мені здається, це ті подорожі, які взагалі ніколи ні в кого не викликають питань, ба більше, у такий спосіб ми ще й допомагаємо економіці України та місцевому бізнесу. Інша справа, коли якісь люди роблять собі довідки, що вони начебто волонтери, їдуть на якісь Мальдіви чи в Канни, розважаються там і постять все це в соцмережах. Звичайно, що такий тревел – це за межею нормальності та адекватності. Мені здається, є якась внутрішня грань, яку треба усвідомлювати. Я вважаю, що подорожі зараз – це нормально, якщо ти поводишся адекватно і не порушуєш закон.

"Маса Себова": дивіться відео про зимові Карпати

Тому можна зробити висновок, що подорожі завжди на часі, якщо ти мандруєш свідомо. Перший випуск проєкту "Ютюбери" вже на каналі "УкрЮтюбПроєкт".

"Хащі", "Маша Себова", "Узол і Манько", "Однією Правою" про роботу в ютубі, а також поради блогеру-новачку: дивіться відео