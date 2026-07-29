У мережі з'явився трейлер останнього "Джуманджі": такого ще не показували

Здається, Джуманджі вирішив востаннє перевірити нерви глядачів. У мережі з'явився перший трейлер фінальної частини культової франшизи Jumanji: Open World, і тепер стало зрозуміло: хаосу буде ще більше, а правила гри знову летять шкереберть.

Як повідомляє People, у новому фільмі до своїх ролей повертаються Дуейн Джонсон, Джек Блек, Кевін Гарт, Карен Гіллан та Алекс Вулфф. Саме ця компанія вже втретє зустрінеться з підступною грою, яка, схоже, не збирається відпускати своїх жертв без фінального випробування.

Про що нова частина фільму "Джуманджи"

Цього разу Джуманджі остаточно вирвався за межі гри. За сюжетом, персонажі відеогри опиняються у реальному світі й буквально врізаються в життя людей. У трейлері все починається досить мирно – сімейна вечеря, святкова атмосфера... аж поки в ресторан не забігає носоріг.

Найцікавіше починається тоді, коли герої знову починають мінятися тілами. Персонажі відеогри опиняються у звичайних людях, а гравцям доведеться вкотре розбиратися, хто є хто, і водночас повернути світ до звичного порядку. Адже тепер межа між реальністю та грою практично зникла.



"Джуманджи": дивитись трейлер

Окрім головної четвірки, у стрічці також з'являться Денні ДеВіто, Нік Джонас, Аквафіна та інші знайомі обличчя. Тож фінал франшизи обіцяє бути максимально зірковим.

Нагадаємо, історія Джуманджі почалася ще у 1995 році з культового фільму за участю Робіна Вільямса. Пізніше франшиза пережила гучне перезавантаження: настільна гра поступилася місцем відеогрі, а пригоди отримали сучасне звучання. Схоже, тепер настав час поставити фінальну крапку.

Коли прем’єра нової частини "Джуманджи"

Прем'єра Jumanji: Open World запланована на 25 грудня 2026 року. І якщо трейлер уже встиг наробити галасу, то складно навіть уявити, що чекатиме глядачів у самому фільмі.



Тим часом студії одна за одною підігрівають інтерес до майтніх прем'єр. Нещодавно шанувальники активно обговорювали трейлер нової частини "Людини-павука".