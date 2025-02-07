Провокації, романтика та гумор: офіційний трейлер нової української комедії з Лесею Нікітюк

"Песики" – найновіша романтична комедія від FILM.UA Group, яка створена за підтримки Нового каналу. Ця стрічка обіцяє бути справжнім подарунком для всіх поціновувачів легкого та веселого кіно, наповненого теплом і гумором.

Першими побачити цю комедію зможуть ті, хто встигне потрапити на допрем'єрні покази, що відбудуться в усіх кінотеатрах України вже 27 лютого. Це чудова можливість насолодитись фільмом до офіційної прем'єри! А офіційна прем'єра "Песиків" відбудеться 6 березня.

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Офіційний трейлер нової комедії "Песики"

"Песики" – дебютна роль у великому кіно для блогерки та ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк. У стрічці дебютує також комік Повар Даніл, а компанію на екрані їм складають відомі актори – Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Кирило Ганін, Іван Бліндар і Володимир Ращук, а також запрошені гості: Євген Таллер і Ніколас Карма.



Ніколас Карма у фільмі "Песики" / Кадр із фільму

У центрі сюжету – затята кар'єристка Яна, яка не може побудувати довготривалі романтичні стосунки через свій характер. У трейлері глядачі можуть побачити, як змінюється її життя: від успішного, але самотнього – до сповненого хаосу й любовних пригод. Усе через прокляття, яке перетворює Яниних коханців на песиків.

Чотирилапі герої з'являються в більшості кадрів фільму – це стало головним викликом стрічки. "Песики" – перше українське кіно, у якому знялося так багато собак: загалом у зйомках взяли участь понад 100 хвостатих "акторів", як дресированих, так і звичайних. І до кожного потрібно було знайти підхід і створити комфортні умови.

У ролику – лише маленька частина того, що чекає на глядачів у кіно. На великих екранах буде ще більше провокації, гумору, романтики й, звісно, песиків,

– розповідає продюсерка стрічки Анна Єлісєєва.

"Песики": дивіться онлайн трейлер фільму

Над фільмом працювала команда на чолі з режисером Олексієм Єсаковим, відомим своїми роботами над "Першими днями" та "Прикордонниками", оператором Володимиром Івановим ("Погані дороги", "ШТТЛ") і продюсерками Анною Єлісєєвою та Анастасією Лодкіною, які вже працювали разом над серіалом "Перші дні".

Глядачі мають можливість першими побачити романтичну комедію "Песики" на допрем'єрних показах у всіх кінотеатрах України вже з 27 лютого.