Магія кухні, сила мрії та зіркові камео: з'явився другий трейлер фільму "Смак Свободи"

FILM.UA Distribution представила другий трейлер романтичної комедії про високу українську кухню та пошуки своїх справжніх бажань. Дивіться у кіно уже з 7 березня!

Новий трейлер кулінарної love story "Смак Свободи" розкриває історію головної героїні Варі, яка понад усе мріє присвятити життя улюбленій справі – кулінарії. Дивіться новий трейлер та читайте деталі нової історії, яка точно стане улюбленою.

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Новий трейлер кулінарної love story "Смак Свободи": про що фільм

Життя Варі докорінно змінює дивовижна знахідка – книжка призабутої легенди української кухні Ольги Франко "Перша українська загальнопрактична кухня". Авторка книги й сама присутня у стрічці – її зіграла легендарна актриса Ірма Вітовська.

Творці фільму радилися з нащадками родини Франко щодо спогадів про пані Ольгу, сімейних українських традицій та страв, які готувала майстриня кулінарії. А гастрономічною експерткою фільму стала Маріанна Душар, дослідниця української кухні.

Вихід є завжди – це моя улюблена фраза, яка належить моїй героїні Ользі Франко. Окрім того, що ця стрічка десь певною мірою світла, лірична, про мрію та казку, сімейна, для мене вона ще й надзвичайно, в такому тонкому змісті, патріотична. Не в тому сенсі, в якому це слово часом експлуатують, а, справді, про нашу гордість, нашу памʼять, наше минуле й сьогодення, про те, що ми повинні любити й поважати себе

– коментує Ірма Вітовська.

"Смак свободи" зображує нашу національну кухню не лише з боку улюблених домашніх смаколиків, але і як справжні витвори високого кулінарного мистецтва.

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

Українські знаменитості у фільмі "Смак свободи": кого можна буде побачити

У камео глядачі також побачать українську співачку кримськотатарського походження, переможницю Євробачення-2016 Джамалу. Вона з'явиться у ролі самої себе у дуже відповідальний момент та стане ще одною чарівною феєю у житті Варі.



Джамала у фільмі "Смак свободи" / Кадр із фільму

Крім неї, в епізодах з'являться й інші зірки – шеф-кухар, ведучий шоу "На Ножах" Алекс Якутов, модель, блогерка та телеведуча Вікторія Маремуха, модель і телеведуча Алла Костромічова, а також співак АСАФАТОV.

Я завжди шукав форму, в яку хотів би запакувати ту чи іншу ідею. У фільмі "Смак свободи" з цим завданням чудово впоралася авторка сценарію і креативна продюсерка Олена Моренцова. Їй вдалося в легкій, комедійно-фентазійній формі донести такі важливі істини, як любов до власної культури та історії. Я й уявити собі не міг, що такою мовою можна розповісти широкому глядачеві про українську кухню,

– розповів режисер Олександр Березань.