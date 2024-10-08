Шикарний трилер з Ештоном Кутчером, який осоромився через дружбу зі скандальним Diddy

Останнім часом у центрі уваги опинилося чимало відомих світових зірок, які опинилися під прицілом критики через дружбу зі скандальним репером P. Diddy, який наразі перебуває під вартою. Серед них – актор Ештон Кутчер, який раніше був близьким другом репера, але тепер зрікся цієї дружби й засуджує його вчинки. Кутчер заслужено здобув славу завдяки ролі у культовому трилері "Ефект метелика".

Попри свою минулу дружбу з P. Diddy, Ештон Кутчер продовжує підтверджувати свою репутацію професіонала у світі кіно. Тому якщо ви досі не обрали собі серіал на вечір, "Ефект метелика" може стати ідеальним вибором.

Радимо Довгоочікуване повернення: серіал "Впізнай мене" знову доступний для українських глядачів

Що відомо про серіал "Ефект метелика"

"Ефект метелика" – американський фантастичний психологічний трилер 2004 року, сценаристів і режисерів Еріка Бресса і Дж. Мекі Грубера. У головних ролях знялися відомі актори, такі як Ештон Кутчер, Джон Патрік Амедорі, Емі Смарт, Елден Генсон, Вільям Лі Скотт і Ерік Штольц.

Головний герой, Еван Треборн, якого грає Ештон Кутчер, – 20-річний студент коледжу, який має особливу здатність: він може подорожувати в часі й переміщуватися в тіло молодшого себе. Еван намагається використати цю здатність, щоб змінити своє минуле та уникнути травм, які стали причиною його психічних проблем.

Його кохана дівчина з дитинства, Кейлі Міллер, яку грає Емі Смарт, стає центром його спроб змінити долю.

"Ефект метелика": дивіться онлайн трейлер серіалу

Фільм багато в чому спирається на спогади про життя героїв у віці 7 і 13 років, представляючи кілька альтернативних результатів сьогодення. Кожна зміна, яку Еван намагається внести, має непередбачені наслідки, що впливають не лише на нього, але й на його близьких.

Попри змішані відгуки критиків, "Ефект метелика" став успішним, що поклало початок окремій науково-фантастичній франшизі. Фільм здобув популярність завдяки своїй оригінальній ідеї, психологічній глибині та емоційній напруженості, ставши культовим у жанрі фантастичного трилера.