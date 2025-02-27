Кіно не для дітей: 6 моторошних фентезі-стрічок, які зможуть подивитись лише найсміливіші

На темній стороні фентезі добро і зло переплітаються, немає однозначно хороших і однозначно поганих героїв, а світ сповнений небезпек. Фільми та серіали з нашої добірки занурять вас в історії, де кордони між світлом і темрявою розмиті, а реальність витончено переплітається з фантазією.

13 березня в кінотеатрах України стартує екранізація новели Джорджа Мартіна "У Загублених землях" із Міллою Йовович і Дейвом Батістою у головних ролях. Дивіться добірку фільмів та серіалів, які схожі за атмосферою.

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"Гра престолів"

Серіал у жанрі фентезі, створений за мотивами циклу романів "Пісня льоду й полум'я" письменника Джорджа Мартіна, став справжнім феноменом, побивши всі можливі рекорди як у бюджетах, так і в рейтингах. Цікаво, що першу пропозицію про продаж прав на екранізацію Джордж Мартін отримав буквально за пару місяців після виходу першої книги серії, а це було ще 1996 року. Відтоді подібні пропозиції йому надходили неодноразово, але він завжди відмовляв, оскільки досить скептично ставився до можливості якісно екранізувати свій фантастичний і дуже жорстокий світ.

"Гра престолів": дивіться онлайн трейлер серіалу

Але 2007 року він все ж таки прийняв пропозицію каналу HBO – і решта вже історія. "Клан Сопрано в Середзем'ї": так ко-сценарист і ко-шоуранер "Гри престолів" Девід Беніофф презентував своє бачення серіалу про війну за трон Семи Королівств Вестеросу – і одночасну війну за виживання всього людства, підкреслюючи темну атмосферу історії Джорджа Мартіна та безліч складних інтриг.

"Брати Грімм"

Навіть історії Джорджа Мартіна не такі темні, як середньовічні європейські дитячі казки. Оригінальні версії історій на кшталт "Сплячої красуні", "Попелюшки" чи "Гензель і Гретель" сповнені таких моторошних деталей, що волосся стає дибки. А ті версії, які ми знаємо з дитинства, – це пом'якшені літературні обробки народних казок, зроблені професійними літераторами. Такими, як всім відомі брати Вільгельм і Якоб Грімм. У цьому фільмі режисера Террі Ґілліама їх зіграли Метт Деймон і Гіт Леджер.

"Брати Грімм": дивіться онлайн трейлер фільму

Події відбуваються на початку XIX століття в Німеччині, окупованій військами Наполеона. Брати Грімм заробляють на життя вигнанням нечисті, ось тільки нечисть ця – їхні замасковані помічники. Але одного разу їм трапляється справа, пов'язана зі справжнім відьомством і небезпекою

"Ворон"

Темний магічний вайб не обов'язково вимагає середньовічних декорацій, і "Ворон" це доводить. Події цієї містичної історії за однойменним графічним романом Джеймса О'Барра розгортаються у наш час і у нашому світі.

"Ворон": дивіться онлайн трейлер фільму

Двоє проблемних молодих людей, музикантка Шеллі Вебстер, яку зіграла співачка FKA Twigs, та поет Ерік Дрейвен (Білл Скашґорд; "Воно", "Носферату") зустрічаються у реабілітаційному центрі й шалено закохуються одне в одного. Однак невдовзі їх обох жорстоко вбивають. Але кохання Еріка і його бажання помсти виявляються сильнішими за смерть: із містичним провідником у вигляді ворона він у плоті повертається у світ живих, щоб помститися вбивцям і у магічний спосіб повернути Шеллі до життя.

"Дивні дива"

Ще один серіальний гіт, але тепер від Netflix, а не HBO. Історія починається 1983 року в маленькому містечку Хокінс в глушині штату Індіана, де таємничим чином зникає хлопчик. Його мати, друзі та місцевий шериф починають пошуки зниклого, розкриваючи існування темного паралельного світу, що загрожує їхньому містечку. А ще – знаходять таємничу дівчину із суперздібностями, й лише вона може протистояти потойбічній небезпеці.

"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал зачаровує ностальгійним вайбом 1980-х і блискучим кастом. Саме "Дивні дива" повернули популярність готичній легенді 1990-х Вайноні Райдер. А ще – зробили зірками багатьох молодих акторів: зокрема – Міллі Боббі Браун, Фінна Вулфгарда та Джозефа Квінна. Фінальний, п'ятий сезон "Дивних див" вийде цього року.

"Відьмак"

Цього року має вийти четвертий сезон "Відьмака" від Netflix за культовою однойменною книжковою серією Анджея Сапковського. І цей сезон стане першим, де роль відьмака Геральта з Рівії, найманця-мутанта і вбивці чудовиськ, гратиме вже не Генрі Кавілл, а Ліам Гемсворт.

"Відьмак": дивіться онлайн трейлер серіалу

Подробиці сюжету четвертого сезону наразі не розголошуються, та вочевидь Геральту, його відьмі-коханій Йенніфер (Аня Чалотра) та юній Цірі (Фрейя Аллан) доведеться продовжувати нерівне протистояння з імперією Нільфґаард, що прагне підкорити світ. А ще – заволодіти величезною магічною силою Цірі.

"У Загублених землях"

Ми розпочали нашу добірку з Джорджа Мартіна – ним і закінчимо. Новелу "У Загублених землях" він написав задовго до "Пісні льоду й полум'я" – ще 1982 року. Хоча в книзі події розгортаються в умовному фентезі-Середньовіччі, режисер екранізації Пол В. С. Андерсон вирішив змінити сеттінг на постапокаліптичний світ.

Отже, колись у цьому світі відбулася невідома катастрофа. Нащадки тих, хто зумів вижити, мешкають у Місті під Горою, навколо якого – Загублені землі, випалена пустка, сповнена монстрів і смертельних небезпек. Королева міста звертається до відьми Грей Еліс, щоб та виконала її бажання – отримати силу перевертня. Відьма не може відмовити й змушена заради цього відправитися у Загублені землі. Її провідником стає суворий стрілець Бойз, разом із яким вони вирушають у дуже небезпечну подорож.

"У Загублених землях": дивіться онлайн трейлер фільму

Роль Грей Еліс зіграла дружина Андерсона, екшен-зірка з українським корінням Мілла Йовович, а Бойза втілив Дейв Батіста. Ну а куди заведе їх темний шлях Загубленими землями – дізнаємося в кінотеатрах України вже 13 березня.