5 трилерів із високим рейтингом IMDB: фільми, які не дадуть вам спокійно заснути

Це п'ять історій, де злочини, таємниці, подвійні ігри та геніальні плани гарантовано зіпсують героям життя. Вам залишається лише зручно влаштуватися – і спробувати не вгадати фінал раніше за режисера

Інтригуюче? Тоді вам точн осподобається, що 24 Канал підготував добірку трилерів із високими рейтингами, які тримають у напрузі до фінальних титрів. Тут Крістофер Нолан, Девід Фінчер і Мартін Скорсезе, тож нудьгувати точно не доведеться: ці стрічки стабільно високо оцінюють глядачі на IMDb.

"Темний лицар"

Рік: 2008

Жанр: кримінальний трилер, бойовик, драма

Оцінка IMDb: 9,1

Бюджет: близько 185 мільйонів доларів

У головних ролях: Крістіан Бейл, Гіт Леджер, Аарон Екхарт.



"Темний лицар" / Фото IMDB



У Готемі з'являється Джокер, який перетворює місто на величезний експеримент із хаосу. Бетмен, комісар Гордон і прокурор Гарві Дент намагаються його зупинити, але проблема в тому, що Джокер грає за правилами, яких у нього немає.

"Початок"

Рік: 2010

Жанр: науково-фантастичний трилер, бойовик

Оцінка IMDb: 8,8

Бюджет: близько 160 мільйонів доларів

У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Джозеф Гордон-Левітт, Том Гарді, Кілліан Мерфі.



"Початок" / Фото IMDB



Дом Кобб вміє проникати у сни людей і викрадати звідти інформацію. Але цього разу перед ним складніше завдання – не забрати ідею, а впровадити її у свідомість людини.

І тут Крістофер Нолан вирішує, що одного рівня реальності нам явно недостатньо. Сон у сні, ще один сон, час, який працює зовсім не так, як ми звикли, – і десь посередині ви вже намагаєтеся зрозуміти, чи самі зараз не спите.

"Сім"

Рік: 1995

Жанр: кримінальний, психологічний трилер, детектив

Оцінка IMDb: 8,6/10

Бюджет: близько 33 мільйонів доларів

У головних ролях: Бред Пітт, Морган Фрімен, Гвінет Пелтроу, Кевін Спейсі.



"Сім" / Фото IMDB



Двоє детективів полюють на серійного вбивцю, який обирає своїх жертв відповідно до семи смертних гріхів.

Молодий і запальний Міллз та досвідчений Сомерсет опиняються у справі, де кожен новий злочин стає дедалі моторошнішим. А Девід Фінчер явно не збирався робити глядачеві комфортно.

Фільм заробив у світовому прокаті понад 329 мільйонів доларів.

"Престиж"

Рік: 2006

Жанр: трилер, драма, детектив, фантастика

Оцінка IMDb: 8,5

Бюджет: близько 40 мільйонів доларів

У головних ролях: Крістіан Бейл, Г'ю Джекман, Скарлетт Йоганссон.



"Престиж" / Фото IMDB



Двоє фокусників у Лондоні кінця XIX століття перетворюють професійне суперництво на справжню війну. Вони готові ризикувати кар'єрою, стосунками і навіть власним життям, аби створити ідеальний фокус.

Але головний фокус тут, звісно, не на сцені. Нолан постійно підкидає глядачеві деталі, які набувають нового сенсу ближче до фіналу.

"Відступники"

Рік: 2006

Жанр: кримінальний трилер, драма

Оцінка IMDb: 8,5

Бюджет: близько 90 мільйонів доларів

У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Метт Деймон, Джек Ніколсон, Марк Волберг.



"Відступники" / Фото IMDB



У поліції Бостона працює «кріт», який передає інформацію кримінальному босу. Водночас у банду впроваджується таємний поліцейський. Обидва намагаються знайти одне одного – і кожен розуміє, що одна помилка може коштувати йому життя.

Режисером виступив Мартін Скорсезе, а фільм отримав чотири «Оскари», зокрема за найкращий фільм і режисуру.

Як вам добіка? Захопливо? А якщо ми запропонуємо вам ще одну порцію трилерів, які підкорили серця мільйонів? Тоді ловіть добірку кращих американських трилерів 90-х.