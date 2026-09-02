5 трилерів із високим рейтингом IMDB: фільми, які не дадуть вам спокійно заснути
Це п'ять історій, де злочини, таємниці, подвійні ігри та геніальні плани гарантовано зіпсують героям життя. Вам залишається лише зручно влаштуватися – і спробувати не вгадати фінал раніше за режисера
Інтригуюче? Тоді вам точн осподобається, що 24 Канал підготував добірку трилерів із високими рейтингами, які тримають у напрузі до фінальних титрів. Тут Крістофер Нолан, Девід Фінчер і Мартін Скорсезе, тож нудьгувати точно не доведеться: ці стрічки стабільно високо оцінюють глядачі на IMDb.
"Темний лицар"
Рік: 2008
Жанр: кримінальний трилер, бойовик, драма
Оцінка IMDb: 9,1
Бюджет: близько 185 мільйонів доларів
У головних ролях: Крістіан Бейл, Гіт Леджер, Аарон Екхарт.
"Темний лицар" / Фото IMDB
У Готемі з'являється Джокер, який перетворює місто на величезний експеримент із хаосу. Бетмен, комісар Гордон і прокурор Гарві Дент намагаються його зупинити, але проблема в тому, що Джокер грає за правилами, яких у нього немає.
"Початок"
Рік: 2010
Жанр: науково-фантастичний трилер, бойовик
Оцінка IMDb: 8,8
Бюджет: близько 160 мільйонів доларів
У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Джозеф Гордон-Левітт, Том Гарді, Кілліан Мерфі.
"Початок" / Фото IMDB
Дом Кобб вміє проникати у сни людей і викрадати звідти інформацію. Але цього разу перед ним складніше завдання – не забрати ідею, а впровадити її у свідомість людини.
І тут Крістофер Нолан вирішує, що одного рівня реальності нам явно недостатньо. Сон у сні, ще один сон, час, який працює зовсім не так, як ми звикли, – і десь посередині ви вже намагаєтеся зрозуміти, чи самі зараз не спите.
"Сім"
Рік: 1995
Жанр: кримінальний, психологічний трилер, детектив
Оцінка IMDb: 8,6/10
Бюджет: близько 33 мільйонів доларів
У головних ролях: Бред Пітт, Морган Фрімен, Гвінет Пелтроу, Кевін Спейсі.
"Сім" / Фото IMDB
Двоє детективів полюють на серійного вбивцю, який обирає своїх жертв відповідно до семи смертних гріхів.
Молодий і запальний Міллз та досвідчений Сомерсет опиняються у справі, де кожен новий злочин стає дедалі моторошнішим. А Девід Фінчер явно не збирався робити глядачеві комфортно.
Фільм заробив у світовому прокаті понад 329 мільйонів доларів.
"Престиж"
Рік: 2006
Жанр: трилер, драма, детектив, фантастика
Оцінка IMDb: 8,5
Бюджет: близько 40 мільйонів доларів
У головних ролях: Крістіан Бейл, Г'ю Джекман, Скарлетт Йоганссон.
"Престиж" / Фото IMDB
Двоє фокусників у Лондоні кінця XIX століття перетворюють професійне суперництво на справжню війну. Вони готові ризикувати кар'єрою, стосунками і навіть власним життям, аби створити ідеальний фокус.
Але головний фокус тут, звісно, не на сцені. Нолан постійно підкидає глядачеві деталі, які набувають нового сенсу ближче до фіналу.
"Відступники"
Рік: 2006
Жанр: кримінальний трилер, драма
Оцінка IMDb: 8,5
Бюджет: близько 90 мільйонів доларів
У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Метт Деймон, Джек Ніколсон, Марк Волберг.
"Відступники" / Фото IMDB
У поліції Бостона працює «кріт», який передає інформацію кримінальному босу. Водночас у банду впроваджується таємний поліцейський. Обидва намагаються знайти одне одного – і кожен розуміє, що одна помилка може коштувати йому життя.
Режисером виступив Мартін Скорсезе, а фільм отримав чотири «Оскари», зокрема за найкращий фільм і режисуру.
Як вам добіка? Захопливо? А якщо ми запропонуємо вам ще одну порцію трилерів, які підкорили серця мільйонів? Тоді ловіть добірку кращих американських трилерів 90-х.