"Тріумф": відома дата прем’єри найкращої європейської комедії 2020 року

Французька комедія "Тріумф" вийде в українських кінотеатрах 3 лютого 2022 року. Стрічка стала найкращою європейською комедією 2020 року за версією Європейської кіноакадемії.

За сюжетом новоспечений режисер керує тюремним театральним гуртком і живе мрією про тріумфальну прем’єру в Парижі. Тим часом уся "трупа" тільки того й чекає, що дозволу на виїзд за межі в’язниці. Про це повідомила пресслужба фільму "Артхаус Трафік".

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Стрічка натхненна реальною історією Яна Джонсона – шведського театрального режисера. У 1985 році він поставив п'єсу "В очікуванні Ґодо", в якій грали справжні в'язні. Під час турне п'ятеро з шести "акторів" утекли. У своєму фільмі "Тріумф" режисер Еммануель Курколь зробив вільний виклад реальних подій: зі Швеції він їх переніс до Франції, а саму історію переосмислив.

Зауважте! Фільм був відібраний до офіційної конкурсної програми Каннського кінофестивалю у 2020 році. Того ж року він отримав Нагороду Європейської кіноакадемії та був визнаний найкращою європейською комедією.

Головну роль у стрічці виконав Кад Мерад – популярний актор французьких комедій ("Французький жиголо", "Лашкаво прошимо").

"Тріумф" 2022: дивіться трейлер