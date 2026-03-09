Український серіал про помсту, який можна подивитися за один вечір безплатно на YouTube

Якщо ви шукаєте український серіал, який можна безплатно подивитися на YouTube, у нас для вас чудові новини. Український мінісеріал "Троянда без шипів" може стати ідеальним варіантом для перегляду.

Стрічка доступна онлайн, тож вам не доведеться витрачати багато часу на пошуки. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет серіалу, кількість епізодів, теми, які він порушує, а також про акторський склад, що захоплює своєю грою від початку й до фінальних титрів.

Що відомо про серіал "Троянда без шипів"?

"Троянда без шипів" – це український серіал, який зняли ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Стрічка налічує чотири епізоди, які легко можна переглянути всього за один день.

Серіал доступний на YouTube і розповідає історію, яка захоплює: сюжет розгортається навколо боротьби за правду, кохання, помсти, складних стосунків, внутрішніх змін та сили характеру. Якщо ви любите історії, які можна переглянути за один день, цей серіал точно вам підійде.

У "Троянді без шипів" неймовірний акторський склад. Глядачі особливо відзначають гру українських акторів, таких як Андрій Федінчик та Клавдія Дрозд.

"Троянда без шипів": дивіться онлайн серіал

Про що сюжет серіалу "Троянда без шипів"?

Цей серіал розповідає про те, що багатство та влада не завжди можуть вирішити всі проблеми. У центрі сюжету – Зоя, спадкоємиця впливової родини, звикла до безтурботного життя, де всі її бажання миттєво виконували. Проте таке життя не може тривати вічно.

Її світ перевертається після трагічної ДТП, в якій загине її коханий Вася. Зоя не може змиритися з цією втратою і прагне справедливо покарати винного. Доля зводить її з Олегом Довженком, який визнає свою провину. Зоя хоче, щоб він страждав, тож Олег проходить через численні випробування.

Проте ні Зоя, ні Олег не усвідомлюють, до чого може призвести ця історія, сповнена інтриг і зрад близьких. Їхнє життя перетворюється на справжній хаос. Серіал тримає глядача в напрузі від першої серії до фінальних титрів, а наприкінці кожен отримує відповіді на всі питання.