Це фейк: Джонні Депп не повернеться до ролі Джека Горобця

Джонні Депп, який нещодавно виграв суд проти Ембер Герд, спростував інформацію про свою роль у шостій частині "Піратів Карибського моря". За його словами,

Раніше йшла мова про те, що Disney веде переговори з 59-річним Джонні Деппом про повернення до фільму "Пірати Карибського моря". За роль Капітана Джека Горобця компанія планувала заплатити акторові немаленьку суму – 301 мільйон доларів. Дізнавайтеся більше Замість Джонні Деппа: Марго Роббі може з’явитися у нових "Піратах Карибського моря"

Джонні Депп не повернеться до ролі Джека Горобця у 6-й частині "Піратів Карибського моря"

Представник Деппа американському виданню People офіційно заявив, що актор назвав цю інформацію неправдивою. Хоч голлівудський продюсер Джеррі Брукхаймер раніше казав, що творці пишуть два сценарії: один, власне, під Марго Роббі, яка є потенційною кандидаткою на головну роль у шостих "Піратах", і другий – ймовірно, під Джонні Деппа. Чи є ще шанси, що Депп зможе повернутися, представник відповів: "Прямо зараз ні, але майбутнє ще не визначено".

Нагадаємо, Джонні Депп зіграв головну роль у п'яти фільмах про піратів за останні 15 років. У 2018 році його виключили із франшизи у зв’язку зі судовим процесом з колишньою дружиною Ембер Герд. Після цього актор заявляв, що більше не працюватиме із Disney після того, як кінокомпанія змусила його почуватися "винним, поки його невинність не буде доведена". Скоріше за все, Депп дотримає свого слова.

Що треба знати про епатажний образ Джека Горобця та франшизу

Пригодницька франшиза розпочала свою історію у 2003 році з першим фільмом, який називався "Прокляття Чорної Перлини". Згодом, у 2006 та 2007 роках, вийшли друга і третя частини "Піратів Карибського моря" – "Скриня мерця" і "На краю світу". Ті зйомки були найдорожчими в історії кінематографа.

Через чотири роки, у 2011 році, вийшла наступна частина франшизи – "На дивних берегах". У травні 2017 року з’явилася п'ята – "Помста Салазара".

Пригодницькі фільми здобули велику популярність в Україні. Зокрема "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" був другим фільмом після мультфільму "Тачки", який глядачі тоді змогли подивитися у вітчизняних кінотеатрах українською мовою.

Роль привабливого та епатажного пірата Джека Горобця у фільмі "Пірати Карибського моря" у 2003 році ознаменувала новий етап в кар'єрі Джонні Деппа і стала справжнім бенефісом для вже визнаного актора.

Головні складові фірмового образу, що забезпечували кожній новій частині піратської франшизи рекордні касові збори, актор запозичив з музичного світу – на знімальному майданчику він намагався наслідувати гітариста The Rolling Stones Кіта Річардса. Так з легкої руки Джонні старомодний корсар перетворився на справжнього рокера.

Джоні Депп у ролі Капітана Джека Горобця: дивіться відео з найкращими моментами