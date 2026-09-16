5 пригодницьких фільмів, які можна дивитися всією родиною

Іноді найкращий план на вечір – просто зібратися разом, увімкнути хороший фільм і нікуди не поспішати. Особливо якщо стрічка така, щоб дітям було цікаво, а дорослим не доводилося героїчно боротися зі сном.

У цій добірці від 24 Каналу – пригоди, магія, привиди, шоколад і трохи казки. Тобто все, що потрібно для затишного сімейного перегляду без довгих суперечок, що саме вмикати.

"Маревокрай"

Рік: 2022

Жанр: пригоди, фентезі, сімейний

IMDb: 6,7

Після втрати батька дівчинка Немо знаходить карту чарівного світу снів – Маревокраю. Там вона знайомиться з ексцентричним Фліпом у виконанні Джейсона Момоа і вирушає на пошуки перлини, здатної виконати її найбільше бажання.

Що кажуть критики: професійна преса була стриманою – на Rotten Tomatoes у фільму лише 42%, зате глядачі поставили значно тепліші 85%. Критики нарікали на перевантажений сюжет, тоді як глядачі хвалила красивий придумайний світ, акторів і сімейну історію.

"Маревокрай": дивитись трейлер

"Маєток з привидами"

Рік: 2023

Жанр: фентезі, комедія, пригоди

IMDb: 6,0

Габбі разом із сином купує старий маєток у Новому Орлеані. У комплекті до нерухомості безкоштовно додається те, про що рієлтор чомусь забув згадати, – ціла компанія привидів. Щоб виселити надприродних квартирантів, герої збирають команду з екстрасенса, священника, історика та експерта з паранормальних явищ.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes показує лише 38% від критиків, які вважали, що фільмові бракує і справжнього страху, і сильнішого гумору. А от глядачі були значно добрішими – 84%: їм сподобалися актори, атмосфера й легке поєднання комедії з містикою.

"Маєток з привидами": дивитись трейлер

"Вонка"

Рік: 2023

Жанр: пригоди, фентезі, комедія, мюзикл

IMDb: 6,9

Ще до шоколадної фабрики, золотих квитків і дуже сумнівної техніки безпеки Віллі Вонка був молодим мрійником, який хотів відкрити власну крамницю солодощів. Але місцеві шоколадні магнати не дуже раді конкуренту. Тож герою Тімоті Шаламе доведеться боротися з картелем кондитерів, знаходити друзів і доводити, що трохи магії іноді ефективніше за бізнес-план.

Що кажуть критики: тут усе значно солодше – 82% від критиків і 90% від глядачів на Rotten Tomatoes. Їм сподобалися тепла атмосфера, музика та те, як режисер Пол Кінг осучаснив героя.

"Вонка": дивитись трейлер

"Мері Поппінс повертається"

Рік: 2018

Жанр: сімейний, мюзикл, фентезі, пригоди

IMDb: 6,6

Минули роки, діти Бенксів давно стали дорослими й отримали повний набір дорослих проблем – борги, втрати та загрозу залишитися без будинку. І саме тоді з неба, як найефективніша соціальна служба Великої Британії, повертається Мері Поппінс. Цього разу – у виконанні Емілі Блант.

Що кажуть критики: фільм отримав 80% від критиків і 65% від глядачів на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначали Емілі Блант і сімейну атмосферу, хоча часто наголошували, що продовження дуже сильно тримається за магію оригіналу.

"Мері Поппінс повертається": дивитись трейлер

"Дамбо"

Рік: 2019

Жанр: сімейне фентезі, пригоди

IMDb: 6,2

У цирку народжується слоненя з непропорційно великими вухами, через які над ним усі насміхаються. А потім з'ясовується дрібниця: Дамбо вміє літати.І раптом ті самі люди, які щойно сміялися, бачать у ньому головну зірку шоу. Людство, словом, за сто років особливо не змінилося.

Що кажуть критики: реакція виявилася неоднозначною – 46% від критиків і 47% від глядачів на Rotten Tomatoes. Хвалили візуальний стиль Бертона та самого Дамбо, але сюжет частині рецензентів здався надто перевантаженим.

"Дамбо": дивитись трейлер

А ще для сімейного перегляду має добірку мультфільмів з 90-х про які всі могли забути.



