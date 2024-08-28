Захопливий вечір гарантовано: 4 фільми, від яких неможливо відірватися

Якщо ви не знаєте, чим зайнятися ввечері після роботи, то завжди можна включити цікавий фільм. Він допоможе не лише розслабитися та хоч на деякий час забути про справи, але й почерпнути щось нове для себе.

Редакція Кіно 24 підготувала добірку стрічок, від яких неможливо відірватися. Готуйте попкорн, кличте близьких, вмощуйтеся зручніше та обирайте захопливий фільм. Приємного перегляду та затишного вечора!

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"Реаліті" (2023)

У фільмі розповідається про дівчину, на ім'я Реаліті Віннер, яку грає неперевершена акторка Сідні Свіні. Одного разу біля свого дому вона бачиться з агентами Гарріком і Тейлором, які повинні обшукати її оселю. Спершу ситуація видається не такою напруженою, однак потім Реаліті приписують викрадення важливих документів.

"Реаліті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Алея жаху" (2021)

У головних героях справді зірковий склад акторів: Бредлі Купер, Кейт Бланшетт, Віллем Дефо та інші. Якось Стен Карлайн приєднується до колективу бродячого цирку. Однак не всі люди раді його бачити та працювати разом. Партнеркою чоловіка стає докторка психіатрії Ліліт, яка завдяки своїм здібностям є дуже хитрою.

"Алея жаху": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ножі наголо" (2019)

Після святкування вечірки, яка була організована на честь письменника Гарлана Тромбрея, нічого не передбачало біди. Однак наступного дня знаходять тіло чоловіка та заявляють, що він скоїв самогубство. Родичі письменника хочуть поділити його майно, однак за справу береться детектив Бенуа Бланк, який змінює хід подій.

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"Ножі наголо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вбивці квіткової повні" (2023)

Шанувальникам Леонардо Ді Капріо точно потрібно подивитися цей фільм, оскільки актор виконує головну роль. Події стрічки розгортаються у 1920-х роках у штаті США Оклахома. Корінний народ Оседжу починають поступово вбивати. Річ у тім, що вони мають права на нафту, якими намагається заволодіти місцевий корупціонер.

"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму

Сподіваємося, що вам сподобалася добірка фільмів від нас, адже їхні сюжети – дуже динамічні та непередбачувані. Ознайомлюйтеся з трейлерами та обирайте те, що найбільше припаде до душі.