Від Гая Річі до Скорсезе: 5 фільмів про гангстерів, які тримають у напрузі

Гангстери в кіно давно навчилися виглядати значно стильніше, ніж це передбачає їхня професія. Тут вам і дорогі костюми, і британський гумор, і харизматичні злочинці, які чомусь постійно мають чудовий смак – щоправда, із законом у них стосунки традиційно складні.

24 Канал зібрав п'ять фільмів про кримінальний світ, які варто подивитися, якщо хочеться трохи небезпечної атмосфери без необхідності реально зв'язуватися з мафією.

"Рок-н-рольщик"

Рік: 2008

Жанр: кримінальна комедія, бойовик, трилер

Режисер: Ґай Річі

У ролях: Джерард Батлер, Том Вілкінсон, Ідріс Ельба, Марк Стронг, Том Гарді

IMDb: 7,2

"Рок-н-рольщик": дивитись терйлер

У лондонському кримінальному світі з'являється російський мафіозі, який провертає сумнівну земельну оборудку. На кону – мільйони доларів, тому всі місцеві гангстери миттєво згадують, що гроші вони, виявляється, дуже люблять.

У центрі історії опиняється шахрай One Two, який намагається зіграти одразу на кількох сторонах. Далі – змови, пограбування, подвійні ігри та фірмовий монтаж Ґая Річі.

"Легенда"

Рік: 2015

Жанр: кримінальна драма, біографія, трилер

Режисер: Браян Гелґеланд

У ролях: Том Гарді, Емілі Браунінг, Колін Морган, Пол Беттані, Крістофер Екклстон

IMDb: 6,9

"Легенда": дивитись трейлер

Фільм розповідає реальну історію братів-близнюків Реджі та Ронні Крей – одних із найвідоміших британських гангстерів 1960-х. Вони будують кримінальну імперію в Лондоні, займаються рекетом, пограбуваннями та вбивствами, паралельно перетворюючи власні нічні клуби на місце зустрічі знаменитостей.

А головний трюк стрічки полягає в тому, що обох братів грає Том Гарді. І так, він настільки переконливий у двох ролях, що часом реально забуваєш, що перед тобою одна людина.

"Бронкська історія"

Рік: 1993

Жанр: кримінальна драма

Режисер: Роберт Де Ніро

У ролях: Роберт Де Ніро, Чезз Палмінтері, Лілло Бранкато, Джо Пеші

IMDb: 7,8

"Бронкська історія": дивитись трейлер

1960-ті, Бронкс. Дев'ятирічний Калоджеро стає свідком убивства, яке скоює місцевий мафіозі Сонні. Хлопчик не видає його поліції – і поступово потрапляє під вплив гангстера.

Проблема в тому, що батько Калоджеро – чесний водій автобуса, який категорично не хоче бачити сина в кримінальному світі. Тож хлопцеві доводиться обирати між двома дуже різними моделями дорослого життя.

"Ірландець"

Рік: 2019

Жанр: кримінальна драма, біографія, трилер

Режиссер: Мартін Скорсезе

У ролях: Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Джо Пеші, Анна Пеквін, Гарві Кейтель

IMDb: 7,8

"Ірландець": дивитись трейлер

Френк Ширан – водій вантажівки, який поступово входить у кримінальний світ і стає професійним кілером. Він працює на мафіозну родину, а згодом зближується з впливовим профспілковим лідером Джиммі Гоффою.

Це не просто історія про те, як герой стає гангстером. Скорсезе показує, що залишається після десятиліть убивств, зрад і життя за кримінальними правилами. І тут веселощів менше, ніж у Ґая Річі, зате роздумів – на три вечори.

"Джентльмени"

Рік: 2019

Жанр: кримінальна комедія, бойовик, трилер

Режисер і сценарист: Ґай Річі

У ролях: Меттью Макконагі, Чарлі Ганнем, Г'ю Ґрант, Колін Фаррелл, Генрі Голдінг, Мішель Докері

IMDb: 7,8

"Джентльмени": дивитись трейлер

Американець Міккі Пірсон побудував у Лондоні прибуткову імперію з вирощування та продажу марихуани. Але одного дня вирішує продати бізнес – і тут з'ясовується, що охочих прибрати до рук його кримінальну імперію вистачає.

Далі починається фірмовий Ґай Річі: шантаж, хитрі схеми, перестрілки, чорний гумор і персонажі, які говорять так швидко, що іноді хочеться поставити фільм на паузу просто для того, щоб усвідомити, хто кого щойно обдурив.

Маємо також добірку захоплюючих трилерів на вечір. Шукайте щось цікаве для себе.



