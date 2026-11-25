Туманні острови, похмурі пейзажі, скелети в шафах і герої, яким категорично не хочеться довіряти. Іноді для ідеального вечора потрібні не романтичні комедії, а добротний детектив, після якого навіть сусід здаватиметься підозрілим.

24 Канал зібрав три атмосферні серіали, у яких інтрига не поступається візуальній естетиці, а бажання дізнатися правду перемагає здоровий глузд і потребу виспатися.

"Небоа", 2020

Жанр: детектив, кримінал, трилер

IMDb: 6,7

На віддаленому острові біля узбережжя Галісії під час традиційного карнавалу знаходять тіло дівчини. Обставини злочину нагадують моторошні вбивства минулого. Місцеві звинувачують міфічну істоту Урко, натомість слідчі Моніка та Кармела намагаються знайти цілком реального злочинця.

Чому варто подивитися: бурхливий Атлантичний океан, язичницькі легенди, химерні карнавальні костюми та острів, де кожен щось приховує. Іспанці майстерно поєднали фольклор із кримінальним трилером, створивши атмосферу, від якої буквально віє холодом.



"Небоа": дивитись трейлер

"Приплив", 2016 – 2018

Жанр: кримінальна драма, детектив, трилер

IMDb: 7,5

Студентка поліцейської академії Олівія Реннінг береться за розслідування вбивства вагітної жінки, скоєного 25 років тому. У пошуках відповідей вона знаходить колишнього детектива Тома Стілтона, який втратив усе й тепер живе на вулиці. Зрештою звичайне навчальне завдання перетворюється на небезпечну подорож у минуле.

Чому варто подивитися: це скандинавський нуар у найкращих традиціях – холодний, неквапливий, психологічно складний та неймовірно атмосферний. Тут навіть мовчання героїв іноді інтригує більше, ніж діалоги в інших детективах.



"Приплив": дивитись трейлер

"Вбивство", 2011 – 2014

Жанр: кримінальна драма, детектив, трилер

IMDb: 8,3

У дощовому Сіетлі знаходять тіло 17-річної Розі Ларсен. За розслідування беруться детективи Сара Лінден та Стівен Голдер. Поступово справа переплітається з політичними інтригами, сімейними трагедіями й таємницями людей, які на перший погляд не мають нічого спільного зі злочином.

Чому варто подивитися: безперервний дощ, меланхолійні пейзажі, блискучий детективний дует і сюжет, який регулярно змушує переглядати власні теорії. Це той випадок, коли навіть прогноз погоди працює на драматургію, а фраза «ще одна серія» стає небезпечною самообманкою.

"Вбивство": дивитись трейлер

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