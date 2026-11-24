Якщо ви належите до людей, які вже на десятій хвилині детективу знають, хто вбивця, а наприкінці гордо пояснюють усім сюжетні повороти, у нас для вас погані новини. Деякі сценаристи, схоже, вирішили оголосити здоровому глузду війну й створили серіали, у яких навіть найуважніший глядач ризикує заблукати між реальністю, спогадами та власними припущеннями.

І ні, цього разу жодних банальних детективів із підозрілим дворецьким. 24 Канал зібрав три атмосферні, незвичайні серіали, які спочатку здаються зрозумілими, а потім так закручують сюжет, що доводиться сумніватися буквально в усьому.

"Двійник", 2017–2019

Жанр: наукова фантастика, шпигунський трилер, драма

IMDb: 8,0

Говард Сілк – непримітний працівник загадкової урядової установи в Берліні. Він роками ходить на роботу, виконує нудні доручення й навіть не підозрює, що його начальство приховує одну маленьку деталь: вхід до паралельного світу. І все було б нічого, якби одного дня Говард не зустрів власного двійника. Ось тільки його альтернативна версія – не скромний офісний працівник, а небезпечний і безжальний шпигун. Невдовзі герой опиняється між двома реальностями, де кожен має свої секрети, а довіряти не можна навіть самому собі.

Чому варто подивитися. Серіал майстерно змішує шпигунські інтриги, політичні змови й психологічну драму.



"Двійник": дивитись трейлер

"Година диявола", 2022

Жанр: психологічний трилер, містика, фантастика

IMDb: 7,6

Люсі Чемберс має доволі незвичайну проблему: щоночі вона прокидається рівно о 3:33. І ні, справа не в галасливих сусідах чи невдало випитій перед сном каві. Жінку переслідують моторошні видіння, дивні спогади та відчуття, ніби вона живе не зовсім своїм життям. Її маленький син майже не виявляє емоцій, а навколо починають відбуватися події, які неможливо пояснити. Ситуація стає ще дивнішою, коли Люсі опиняється пов'язаною з розслідуванням серії жорстоких убивств. А загадковий чоловік, якого допитує поліція, начебто знає про її життя більше, ніж вона сама.

Чому варто подивитися. Перші серії створюють враження класичного містичного трилера. Але це лише пастка. Серіал не просто накопичує загадки заради загадок. Коли починають з'являтися відповіді, виникає непереборне бажання повернутися до початку й перевірити, скільки підказок ви проґавили.



"Година диявола": дивитись трейлер

"ОА", 2016–2019

Жанр: фантастика, містична драма, трилер

IMDb: 7,8

Молода жінка на ім'я Прері Джонсон несподівано повертається додому після семи років зникнення. Здавалося б, чудова новина для її родини. Однак є одна деталь: до зникнення Прері була незрячою, а тепер прекрасно бачить. Жінка відмовляється розповідати батькам і поліції, що з нею сталося. Натомість збирає п'ятьох незнайомців і починає ділитися історією, у яку складно повірити навіть найбільшим шанувальникам фантастики.

Чому варто подивитися. Серіал поєднує психологічну драму, наукову фантастику та майже філософські роздуми про життя і смерть. А сюжетні повороти часом настільки несподівані, що навіть найдосвідченіший глядач ризикує залишитися з роззявленим ротом.

"ОА": дивитись трейлер

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