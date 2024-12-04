Мелодраматичний серіал "Ціна втечі", у якому зіграли молоді українські актори: про що сюжет

Цього року глядачі побачили мелодраматичний серіал "Ціна втечі", у якому зіграли молоді українські актори. Зазначається, що це адаптація римейку серіалу "З вовками жити".

Наразі зняли лише 1 сезон "Ціни втечі", у якому є 16 серій. Серіал можна подивитися на платформі "Київстар ТБ" та на сайті "1+1". Детальніше про сюжет та акторів читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Про що серіал "Ціна втечі"

У серіалі "Ціна втечі" розповідається про сироту Марту, яка мріє знайти кохання, щастя та рідних. Дівчина нічого не знала про своїх близьких, адже з дитинства виховувалася у прийомній сім'ї. Головну героїню дуже підтримувала вчителька, яку вона вважала своїм ангелом-охоронцем. Одного разу прийомні батьки вирішили видати Марту заміж, але дівчина не хотіла цього, бо не кохала чоловіка, тому запланувала втечу. Після цього вона може розпочати нове життя, однак попереду у неї складний шлях, що сповнений різними подіями та випробуваннями.

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Які актори зіграли у серіалі "Ціна втечі"

Сироту Марту зіграла молода українська акторка Анна Іванова. Її, до речі, глядачі могли бачити у фільмі "Я працюю на цвинтарі", режисером якого став Олексій Тараненко. Стрічка вийшла у 2022 році.

Дідусем Марти у серіалі став актор Олександр Третьяченко, а вчителькою дівчини – акторка Валерія Ходос.

Список акторів, які також з'явилися у серіалі "Ціна втечі":

Дар'я Плендер.

Анастасія Нестеренко.

Макар Тихомиров.

Віталій Салій.

Олександр Кривошеєв.

Артем Позняк.

Обов'язково вмикайте серіал "Ціна втечі", якщо полюбляєте такі мелодраматичні історії. Приємного перегляду!