Другий сезон "Емілі в Парижі" нещодавно вийшов на Netflix і здійняв галас в мережі. У нових епізодах з’явилася героїня з Києва, на ім’я Петрі. Вона краде речі з магазину, має незграбний вигляд і боїться депортації в Україну.

Українських глядачів сильно обурив такий образ киянки у серіалі, вони вважають, що сценаристи наділили її лише стереотипами.

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Сюжет серіалу відбувається навколо модниці Емілі, яка раптово отримала роботу в Парижі. Компанія, на яку вона працює, відкриває філіал у Франції, а дівчині доведеться розвивати маркетингові стратегії фірми та вести соціальні мережі. У другому сезоні її пригоди продовжуються.

У четвертій серії з’явилася зухвала і надто емоційна Петра. Її зобразили в образі стереотипної блондинки, з некрасивим макіяжем, локонами, великими прикрасами. Раніше французькі критики вже казали про те, що ця стрічка – стереотипне зображення французів. Однак, Даррен Стар проігнорував це й сказав, що він щасливий, що шоу дивляться. Подібна ситуація вийшла і з зображенням українців. Творці серіалу вирішили, що Петра має виглядати саме такою: незграбною і дивакуватою. Крім цього, глядачів сильно обурив епізод, коли дівчина вчить Емілі красти речі в магазині.

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає лідируючі позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

У мережі поширюють пост з інстаграму Євгенії Гаврилко, яка дуже емоційно відреагувала на таку ситуацію. Вона вважає, що так, як творці серіалу поставилися до іміджу українців, це називається недорогим трюком. Це абсолютний скандал і ганьба. До посту вона прикріпила відео з фрагментами з Петрою.

Я не можу повірити, що це все ще відбувається у 2021 році. Час, коли ми демонструємо повагу до всіх націй і статей. Час, коли ми боремося з усіма стереотипами, які руйнують мир і міжкультурні стосунки. Час, коли ніхто не сміється з таких жалюгідних речей,

– продовжила вона.

Глядачі також зазначають, що ніколи так не було соромно під час перегляду серіалу, поки не побачили киянку у другому сезоні "Емілі в Парижі".

Роль Петри виконала акторка Дар'я Панченко, яка раніше знімалася у французькому детективному серіалі "Напарниці: Астрід та Рафаелла".