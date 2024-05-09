Динамічні кінопари в турецьких серіалах: актори, які не раз зіграли разом

Турецький кінематограф з кожним роком набуває все більшої популярності. Вишукані образи, цікаві сюжети і талановиті актори привертають увагу глядачів по всьому світу. Однак досить нечасто можна зустріти артистів, які разом взяли участь не лише в одному проєкті.

Проте, все ж були турецькі актори, які зіграли в декількох спільних кінороботах. Кіно 24 розповість, про кого ж йдеться.

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Ханде Ерчел та Бурак Деніз

Ці актори мають шалену популярність в турецькому кінематографі. Так, на їхньому рахунку чимало кінопроєктів, в яких вони знялися з багатьма відомими артистам. Однак все ж їм вдалося двічі працювати разом на одному знімальному майданчику.

Перший спільний проєкт Ханде Ерчел та Бурака Деніза був "Кохання не розуміє слів", знятий в 2017 році. Тоді Ханде Ерчел приміряла на себе образ звичайної дівчини Хаят Узун, а Бурак Деніз зіграв молодого бізнесмена Мурата Сарсилмаза.

Їхня взаємодія в кадрі надзвичайно сподобалася глядачам, тож коли з'явилися новини про ще один спільний проєкт акторів, радощі шанувальників не було меж.

Власне, друга кіноробота, де Ханде та Бурак знялися знову, був серіал "Зовсім інша людина". Він вийшов на екрани в 2023 році. Ця стрічка кардинально відрізняється, як за сюжетом, так і за жанром від попередньої їхньої спільної роботи. Тут Ханде Ерчел втілила на екрані прокурора Лейлу, яка повинна розібратися в обставинах вбивства відомого бізнесмена. А ось Бураку випала можливість зіграти журналіста Кенана, який страждає на роздвоєння особистості.



Ханде Ерчел та Бурак Деніз / Фото з інстаграму акторки

Ельчин Сангу та Бариш Ардуч

Ця пара турецьких акторів запам'яталася глядачам завдяки участі у серіалі "Кохання напрокат". Прем'єра відбулася на турецькому телеканалі Star 19 червня 2015 року. Протягом двох сезонів любителі турецьких серіалів могли спостерігати за розвитком стосунків між молодою дівчиною Дефне Топал та чоловіком, який вправно керує бізнесом – Омером Іплікчи.

"Хімія" між головними героями, яку вдалося відобразити акторам, надзвичайно привабила глядачів, що прощатися з цією кінопораю їм аж ніяк не хотілося. Тож, коли практично одразу після закінчення проєкту "Кохання напрокат" вони побачили улюблених акторів знову разом у новій кінороботі, це надзвичайно їх потішило.

Так, Ельчин Сангу та Бариш Ардуч знову зіграли разом в 2017 році в проєкті "Час щастя". В ньому актори постали перед глядачами в образах самовпевненого багатія Мерта та чарівної художниці Ади.



Ельчин Сангу та Бариш Ардуч в серіалі "Кохання напрокат" / Фото Кіноріум

Озге Гюрель та Джан Яман

Ще одна пара акторів, які не один раз зіграли разом, були Озге Гюрель та Джан Яман. Обидва їхні спільні проєкти були динамічними та енергійними, що змушувало глядачів не відриваючись від екранів чекати продовження кожної серії.

Так, першим спільним проєктом для цих акторів став серіал "Повний місяць", який вийшов на екрани в 2017 році. Там Джан Яман виконав роль зайнятого і серйозного бізнесмена Феріта Аслана. А ось Озге Гюрель – майстерно відіграла талановитого кухаря Назлі Пінар.

Наступним серіалом, де актори знову зіграли разом, був "Містер помилка", який знятий в жанрах комедії та мелодрами. Так, Озге Гюрель глядачі побачили у ролі життєрадісної дівчини Езгі, яка мріє знайти справжню любов, але не має успіху у стосунках з хлопцями. А ось Джан Яман зіграв Озгюра – успішного власника бару, який не ставиться до нічого серйозно.



Озге Гюрель та Джан Яман / Фото з інстаграму акторки

Всі ці кінопари, яких майстерно втілили на екрани чудові турецькі актори, шалено припали до душі глядачам. Тож, можливо, колись ще випаде можливість знову побачити їх разом в спільних проєктах.