Подивіться їх з коханою людиною: 3 романтичні турецькі фільми для вечірнього перегляду

Турецькі серіали безумовно стали для багатьох улюбленими. Але й фільми не поступаються якістю, емоційною глибиною та чуттєвими моментами.

Кіно 24 пропонує для вечірнього перегляду кілька турецьких фільмів, які прикрасять вечір. Ці романтичні стрічки можна дивитися у парі з коханою людиною.

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"Лише у твоїх снах"

Головні герої фільму – успішний та цілеспрямований бізнесмен Енгін та дівчина з простої родини Пелін, яка вірить, що знайде ідеального партнера та справжнє кохання. Їхні шляхи перетинаються на вечірці. Пара прокидається у сюрреалістичній реальності, де вони вже два роки як перебувають у шлюбі. Пелін та Енгіну доведеться визначити для себе, що таке кохання.

"Лише у твоїх снах": дивіться трейлер онлайн

"Тактика кохання"

Аслі – дизайнерка та блогерка, яка вирішує скористатися своєю "тактикою кохання", щоб змусити чоловіка закохатися в неї. Тим часом менеджер Керем теж готовий показати, що здатен завоювати неприступну дівчину. Тепер завдання кожного з них – звабити одне одного, що призводить до кумедних ситуацій. Але почуття поступово починають змінюватися.

"Тактика кохання": дивіться трейлер онлайн

"Рейс до Стамбула"

Романтична комедія розповідає про самотню дівчину та галантного чоловіка, які зустрічаються в аеропорту Нью-Йорка. Між ними спалахує іскра: так пара проводить пристрасну, емоційну, бурхливу та незабутню ніч. Та є проблема: кожен з них одружений.

"Рейс до Стамбула": дивіться трейлер онлайн

Ці три турецькі фільми розповідають про несподівані знайомства, відкриття та пошук справжнього кохання. Вони стануть ідеальним доповненням до затишного вечора з коханою людиною.