Найромантичніші турецькі фільми та серіали з Несліхан Атагюль

Глядачі часто надають перевагу саме турецьким серіалам. І не лише через неймовірну пристрасть у кадрі та динамічні сюжети, а й через неймовірно красивих акторок, таких як, Несліхан Атагюль.

Акторка підкорила серця прихильників своєю вродою та харизмою. Тому 24 Канал зробив добірку фільмів і серіалів з Несліхан Атагюль, які закохають вас у себе романтичним сюжетом і пристрастю.

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Фільми та серіали з Несліхан Атагюль

"Ох, Белінда"

Дилара Башаран – обдарована, але нещаслива акторка, що мріє про славу та значущі ролі. Одного разу їй пропонують знятися у рекламному ролику, де вона повинна виконати образ слухняної та нудної домогосподарки. Персонаж Дилари – віддана дружина та мати двох дітей, Хандан Гульверен, яка приділяє свій вільний час сімейним обов'язкам.

Бувши незалежною жінкою з високооплачуваною роботою та відсутністю бажання мати щось спільне з традиційним сімейним життям, Дилара намагається відхилитися від сценарію, але це стає неможливим через велику компенсаційну суму. Під час знімання акторці доводиться виконувати настирливі вимоги режисера, а потім відбувається несподівана подія і Дилара дивовижним чином потрапляє у світ свого персонажа, Хандан Гульверен.

"Ох, Белінда": дивіться онлайн трейлер фільму

"Наприкінці ночі"

Маджиде – жінка, працює юристом у банку. В один момент героїня вирішує продати антикваріат матері й переїхати до Стамбула, щоб позбавитись депресії. Під час поїздки вона зустрічає чоловіка, на ім'я Ахмет. Навіть попри те, що Маджиде не сподобався цей чоловік, вона погоджується стати його дружиною. Незабаром вона знайомиться з братами Ахмета: Казимом і Джихангіром.

Казим, який має власний бізнес, закохується у Маджиде, і між ними починаються таємні стосунки. Вирішивши розійтися з дружиною, Казим має намір розповісти про свої відносини з Маджиде всім. Однак трагедія настає, коли дружина Казима загинула, і Маджиде звинувачує себе у цьому. Казим бачить, як дівчина страждає, і намагається вивести її із цього стану...

"Наприкінці ночі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Крила кохання"

Історія закоханої пари, яку переслідують непрості труднощі. Санджар і Наре кохають одне одного, але їхні родини проти цієї любові. Залишаючись без варіантів, вони вирішують одружитися таємно. Але в саму ніч весілля наречена зникає. Залишений сам на сам зі своїми думками, Санджар вважає, що його зрадили, і що Наре покинула його, повернувшись до батька. Проте ситуація не така проста: Наре втекла заради його ж добра. Проходять роки, і вона повертається у життя Санджара, але не сама…

"Крила кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Араф"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Життя Зехри та Олгуна застрягло в повітрі, окрім монотонної та нерадісної роботи та перегляду серіалів ввечері, у їхньому щоденному існуванні немає нічого, що могло б хоча б трохи змінити їх одноманітний світ. Герої мріють про накопичення грошей та визволення від цієї рутини, але, замість цього, у їхнє життя вривається кохання, точніше любовний трикутник – Зехра закохується у водія вантажівки.

"Араф": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нескінченне кохання"

Ніхан – донька багатого бізнесмена, а Кемаль – син простого перукаря. Між ними немає жодних спільних рис, але одна випадкова зустріч назавжди змінює їхні долі. Попри соціальний статус одне одного, пара закохується і мріє про спільне майбутнє. Але їхні родини не готові прийняти їхнє рішення.

Батько Ніхан знаходиться на межі банкрутства і прагне віддати дочку за сина свого партнера. Кемаль в той час невтомно працює інженером на шахті, намагаючись прогодувати своїх рідних, які відмовляються приймати його обраницю. Щоб зберегти свою любов і віру в себе та одне в одного, парі доводиться подолати безліч труднощів і перешкод.

"Нескінченне кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу