Вони завоюють ваше серце: 5 найновіших турецьких серіалів 2024

Шанувальники турецьких серіалів не залишаться незадоволеними після чергових прем'єр 2024 року. На екрани постійно виходять нові теледрами, де багато пристрасті, кохання та інтриг.

У 2024 з'явилися нові захопливі серіали, які точно завоюють серце любителів східних пристрастей. 24 Канал пропонує добірку найцікавіших серіалів року, які стануть чудовим варіантом для вечірнього перегляду.

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"Дякую, наступний"

Молода юристка переживає складний розрив, але не втрачає надії знайти справжнє кохання. Завдяки підтримці найкращих друзів вона повертається до світу побачень, намагається впоратися з почуттями до колишнього та відкриває для себе нові грані стосунків із чоловіками.



Турецькі серіали 2024 / Кадр з серіалу

"Вітряний пагорб"

Дівчина Зейнеп не задумується про майбутнє. Її сім'я дуже багата, тож вона може ні в чому собі не відмовляти. Натомість Халіль – сирота, чия доля склалась зовсім по-іншому. Його батьки загинули, а зараз він живе з тіткою. Шляхи цієї пари раптово переплітаються. Події драми відбуваються у селищі, що додає серіалу колориту.



Турецькі серіали 2024 / Кадр з серіалу

"Лейла"

Маленька дівчинка Лейла втрачає маму. Її батько одружується вдруге, а мачуха Нур постійно ображає Лейлу. Коли батько дівчинки хоче здати Нур у поліцію, він гине, а мачуха втікає з грошима. Вона віддає Лейлу на звалище, де росте її рідний син Джино. Хлопчик і дівчинка закохуються одне в одного. А після багатьох років Лейла мріє про помсту.



Турецькі серіали 2024 / Кадр з серіалу

"Нічна казка"

20 років тому батька Махіра, який працював поліціянтом, вбили. Тому його син дав обіцянку помститися й теж влаштувався на роботу правоохоронцем. Коли роки потому Махір повертається додому, він зустрічає Джанфезу й закохується з першого погляду. Дівчину хочуть насильно видати заміж, тому вона просить у Махіра допомоги. Чоловік виявляє, що батько її коханої причетний до смерті батька.



Турецькі серіали 2024 / Кадр з серіалу

"Чорне серце"

Мати залишає своїх сина й доньку свекрусі та втікає. Бабуся нічого не розповідає їм про батьків. Після її смерті вже дорослі внуки вирішують розшукати свою матір та зрозуміти, що змусило її кинути рідних дітей. Виявилось, що в них є брат та сестра, які жили щасливим життям, поки ті ледь зводили кінці з кінцями.



Турецькі серіали 2024 / Кадр з серіалу