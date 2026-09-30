Без троянд і страждань за коханням: 3 турецькі серіали, де є важливіші проблеми

Турецький серіал – це не обов'язково три години поглядів через кімнату, заборонене кохання і родичка, яка категорично проти весілля. Іноді там є серійні вбивці, загадкові ритуали, психотерапія та такі сімейні травми, що романтика просто чемно відійшла вбік.

24 Канал зібрав 3 турецькі серіали не про кохання, які підійдуть тим, хто хоче від турецького телебачення трохи більше темряви й значно менше пелюсток троянд.

"Особистість"

Рік: 2018 – 2024

Жанр: кримінал, психологічний трилер, драма

IMDb: 8,9

Агах Бейоглу – літній чоловік, який дізнається, що має хворобу Альцгеймера. І замість того, щоб скласти список справ та вирушити у круїз, він вирішує скористатися майбутньою втратою пам'яті дуже специфічно – покарати людей, які колись уникнули відповідальності. Паралельно його справою займається детективка Невра.

Що кажуть критики: оглядачі особливо виділяють Халука Більгінерa, похмурий неонуарний Стамбул і моральну дилему серіалу: що робити, коли злочинець карає людей, яких глядач теж не надто хоче захищати. TurkishVibe називає гру Більгінера фактично еталонною для турецького телебачення, хоча серіал навмисно рухається повільніше за звичайний кримінальний трилер.

"Особистість": дивитись трейлер

"Алеф"

Роки: 2020 – 2022

Жанр: детектив, кримінал, містика, трилер

IMDb: 7,8

У Босфорі знаходять тіло, після чого двоє детективів починають розслідувати серію загадкових убивств. Дуже швидко з'ясовується, що звичайним «де ви були в ніч злочину?» справа не обмежиться – тут з'являються релігійні символи, містика, історія Стамбула та серійний убивця з любов'ю до складних загадок.

Що кажуть критики: Dizilah хвалив серіал за похмуру атмосферу, швидкий темп, сильну акторську гру та незвичне для турецького телебачення поєднання криміналу з теологічними й культурними загадками. Єдине "але" – символів тут стільки, що часом хочеться дивитися із блокнотом.

"Алеф": дивитись трейлер

"Етос"

Рік: 2020

Жанр: психологічна, соціальна драма

IMDb: 8,4

Мерієм працює прибиральницею й через загадкові непритомності починає ходити до психотерапевтки. Поступово серіал знайомить нас із людьми з абсолютно різних світів – релігійними й світськими, багатими й бідними, консервативними й прогресивними. І виявляється, що проблем вистачає всім, незалежно від банківського рахунку та поглядів на життя.

Що кажуть критики: Sight and Sound від BFI відзначав, як серіал показує суперечності між традиційною та сучасною Туреччиною, не перетворюючи персонажів на прості карикатури. Ready Steady Cut назвав його розумною, красивою і дуже приземленою драмою, хоча попередив: це повільне й насичене діалогами кіно.

"Етос": дивитись трейлер

Ну турецьких серіалів не буває забагато. Тому ловіть ще одну добірку.