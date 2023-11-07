5 найновіших турецьких серіалів про кохання, які вам сподобаються

Турецькі серіали мають великий попит серед кіноманів усього світу. Адже ці історії – чудова можливість познайомитись з країною, яка має неймовірні краєвиди, особливими традиціями та, певна річ, темпераментним народом, емоційність якого чудово передають актори на знімальному майданчику.

Наступна добірка 24 Каналу про найновіші турецькі стрічки, які уже закохують глядачів у свої сюжети. Готуйте попкорн та проведіть затишний вечір у супроводі новенького серіалу про турецьку пристрасть.

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Найкращі турецькі серіали про кохання

"Сім'я"

Девін – незалежна жінка, яка працює психологом і турбується про свою сестру. Аслан – спадкоємець впливової та багатої мафіозної родини, що займається незаконними справами. Випадково зустрівшись під час подорожі, Девін вирішує допомогти Аслану розібратися у сімейних конфліктах. Між ними виникає симпатія, що може призвести до серйозних наслідків. Але могутні родичі Аслана не схвалюють подібні стосунки та намагатимуться їм завадити.

"Сім'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Злодій у законі"

Феріт – красунчик і справжній серцеїд, який виріс в багатій родині, де завжди було все під рукою. Вечірки та нові подружки стали для нього звичністю. Хлопець не турбується ані про своє майбутнє, ні про досягнення в житті. Його дідусь, почесний бізнесмен Халіс Ага, засмучений цією поведінкою, щоб забезпечити сім'ю і забезпечити гідне життя, він багато і наполегливо працював.

Коли поліція здійснює обшук в будинку Феріта, Халіс Ага розуміє, що його онук вийшов з-під контролю. Дідусь вирішує взяти справи у свої руки та знайти відповідну дівчину для Феріта у своєму рідному місті, Антепі. Вибір падає на гарну дівчину, на ім'я Сейран. Але чи зможе вона впоратися з ловеласом Ферітом та вплинути на його долю?

"Злодій у законі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Поворот долі"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Ця молодіжна комедійна кінокартина розповідає історію Ади, юної дівчини, яка вірить, що перше кохання має бути надзвичайним. Аду видали заміж за албанського чоловіка, на ім'я Рюзгар, який шукає лише турецьке громадянство через шлюб. Тому після весілля Рюзгар зраджує та має романтичні стосунки на стороні, і Ада випадково дізнається про це. Розлючена, вона вирішує приєднатися до фірми, де працює її невірний чоловік. Там вона зустрічає свого шкільного друга Бора, який перетворився на справжнього красеня.

"Поворот долі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Серцева рана"

Шлюб між головними героями нового фільму, які виросли в сусідніх сім'ях – Ферітом і Нільгюн, мав розв'язати старі конфлікти між їхніми родинами. Проте, молодій парі не пощастило стати новою версією Ромео та Джульєтти та вічної історії кохання. Перед весіллям Феріт побачив свою наречену в обіймах свого конюха і скасував церемонію. Залікувати серцеву рану молодого парубка допомогла дівчина, на ім'я Айше. Але чи зможе вона врятувати Феріта від спраги помсти його невірній коханій?

"Серцева рана": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Любов. Логіка. Помста"

Історія про стосунки розважливої ​​красуні Лейли та комп'ютерного генія Озана. Бувши звичайною офіціанткою, Лейла вибирала серед клієнтів закладу перспективного нареченого. Так вона познайомилась з Озаном, який був студентом престижного університету, але коли молодий чоловік не розбагатів у найкоротший термін, Лейла його покинула. Через кілька років героїня впізнала колишнього чоловіка у керівникові великої фірми, куди прийшла влаштовуватися на роботу, та спробувала відновити колишні стосунки.

"Любов. Логіка. Помста": дивіться онлайн трейлер серіалу