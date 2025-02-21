Варто подивитися: 3 захопливі турецькі серіали з якісною українською озвучкою

Останніми роками турецькі серіали завоювали серця українських глядачів завдяки своїм сюжетам і харизматичним акторам. Однак буває непросто знайти не тільки вдалу стрічку, але і якісну українську озвучку до неї.

24 Канал розповість про турецькі серіали, які варто переглянути з українською озвучкою. Ці телешоу, які стали хітами, можна знайти на офіційних онлайн-платформах.

Дивіться також Можна подивитись за день: новий мінісеріал на Netflix, який здобув популярність серед українців

"Криваві квіти"

У центрі сюжету – пара, яка вирішує одружитися, щоб завершити тривалу ворожнечу між двома родинами. Байран і Ділан готові об'єднатися, щоб покласти край кровопролиттю.

Та союз двох ворогів перетворюється у сильну пристрасть, що вплине не лише на них, але й на долю їхніх родин. Найскладніший шлях чекає на Ділан. Вона бореться за повагу та своє життя у домі, де її невиправдано ненавидять.



Турецькі серіали / Кадр з серіалу

"Любов не розуміє слів"

Романтична комедія розповідає про Мурата – багатого спадкоємця сім'ї Сарсилмаз, що володіє чималою компанією Sarte. Він знайомиться з дівчиною Хаят, яка живе в Стамбулі з подругами.

Вона обманом вшановується на роботу в Sarte, не підозрюючи, що компанія належить Мурату. Знайомство двох людей, що почалось зі сварки, згодом переростає у кохання.



Турецькі серіали / Кадр з серіалу

"Вовк 2039"

Події серіалу переносять глядача у майбутнє, що нагадує антиутопію. У цьому світі неможливий мир, тут панують жорстокі диктатори, а небезпечні технології використовують, щоб не залишати людям права на свободу. Раптом у цих обставинах з'являється людина, наближена до кримінального світу, яка кидає всьому цьому виклик.

Це сиквел телесеріалу "Вовк", що розповідає про поліціянтів, які виконують особливі завдання по всій Туреччині.



Турецькі серіали / Кадр з серіалу