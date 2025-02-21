Варто подивитися: 3 захопливі турецькі серіали з якісною українською озвучкою
- Турецькі серіали стали популярними серед українців.
- Серед рекомендованих серіалів: "Криваві квіти", "Любов не розуміє слів" і "Вовк 2039".
Останніми роками турецькі серіали завоювали серця українських глядачів завдяки своїм сюжетам і харизматичним акторам. Однак буває непросто знайти не тільки вдалу стрічку, але і якісну українську озвучку до неї.
24 Канал розповість про турецькі серіали, які варто переглянути з українською озвучкою. Ці телешоу, які стали хітами, можна знайти на офіційних онлайн-платформах.
Дивіться також Можна подивитись за день: новий мінісеріал на Netflix, який здобув популярність серед українців
"Криваві квіти"
У центрі сюжету – пара, яка вирішує одружитися, щоб завершити тривалу ворожнечу між двома родинами. Байран і Ділан готові об'єднатися, щоб покласти край кровопролиттю.
Та союз двох ворогів перетворюється у сильну пристрасть, що вплине не лише на них, але й на долю їхніх родин. Найскладніший шлях чекає на Ділан. Вона бореться за повагу та своє життя у домі, де її невиправдано ненавидять.
Турецькі серіали / Кадр з серіалу
"Любов не розуміє слів"
Романтична комедія розповідає про Мурата – багатого спадкоємця сім'ї Сарсилмаз, що володіє чималою компанією Sarte. Він знайомиться з дівчиною Хаят, яка живе в Стамбулі з подругами.
Вона обманом вшановується на роботу в Sarte, не підозрюючи, що компанія належить Мурату. Знайомство двох людей, що почалось зі сварки, згодом переростає у кохання.
Турецькі серіали / Кадр з серіалу
"Вовк 2039"
Події серіалу переносять глядача у майбутнє, що нагадує антиутопію. У цьому світі неможливий мир, тут панують жорстокі диктатори, а небезпечні технології використовують, щоб не залишати людям права на свободу. Раптом у цих обставинах з'являється людина, наближена до кримінального світу, яка кидає всьому цьому виклик.
Це сиквел телесеріалу "Вовк", що розповідає про поліціянтів, які виконують особливі завдання по всій Туреччині.