Звучать солов'їною: турецькі серіали, які є в якісній українській озвучці

Серед українців знайдеться чимало людей, які обожнюють дивитися турецькі кінострічки. Серіали турецького виробництва вміють вражати харизмою, масштабністю та талановитою грою акторів. Однак якісна озвучка далеко не останнє, що відіграє роль при сприйнятті серіалу чи фільму.

Насправді ж, озвучка допомагає ще дужче передати той душевний і емоційний стан героїв. На інтернет-просторах можна знайти немало сайтів, де можна подивитися улюблені стрічки українською мовою. Кіно 24 пропонує переглянути 3 турецьких серіали, які є в хорошій українській озвучці.

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"Величне століття. Роксолана"

Важко повірити, що знайдеться багато людей, хто б не чув про цей культовий серіал. Для багатьох він відкрив світ турецького кінематографу.

Стрічка перенесе глядачів у час Османської імперії в період правління султана Сулеймана Величного. Історія розповість про зародження сильного кохання між ним та молодою дівчиною Роксоланою, яка спочатку потрапила у полон до турків, а пізніше в гарем османського султана.

Згодом дівчина отримала ім'я Хюррем та стала першою офіційною дружиною Сулеймана, але для цього їй довелося пройти складний шлях…

"Величне століття. Роксолана" дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кохання напрокат"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

За сюжетом, молодий хлопець Омер є привабливим та успішним бізнесменом. Однак, на думку його тітки є один мінус – він все ще не одружений. Так, вона намагається підштовхнути його до цього рішення та обрала "ідеальну дівчину".

Проте Омер має свої плани на життя і обирати ту дівчину, яку порадила тітка не збирається. Він цілує у кафе абсолютно незнайому дівчину Дефне, яка там працює офіціанткою, до того ж на очах у своєї тітоньки, аби показати, що у нього вже є кохана дівчина. Саме цей крок дав поштовх до довгої пригоди для головного героя і його нової знайомої Дефне ...

"Кохання напрокат": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Постукай в мої двері"

Молода дівчина Еда працює флористом та хоче поїхати навчатися за кордоном. Вона мріє побудувати кар'єру ландшафтного дизайнера. Однак дівчина несподівано втрачає стипендію архітектурного бюро, власником якого є бізнесмен Серкан Болат.

На випускному дівчина зустрічає Серкана і вирішила висловити йому свої "приємні" думки щодо ситуації, яка склалася. Згодом чоловік пропонує Еді договір, відповідно до якого, якщо Еда протягом певного часу вдаватиме, що вона його дівчина, то Серкан оплатить їй поїздку в омріяну для неї Італію.

"Постукай в мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте серіал, який вам сподобався, та насолоджуйтеся переглядом вже сьогодні.