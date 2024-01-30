7 високорейтингових турецьких серіалів для тих, хто розчарувався в коханні

Ніщо не може розказати нам краще про пристрасть та кохання, аніж турецькі серіали. Це історії про сварки, розчарування, симпатію, смуток та низку інших емоцій, які вкінці приведуть героїв до їхнього справжнього кохання.

Якщо ви прагнете зануритися у захопливий світ чарівних, трагічних або радісних історій, відібраний список найкращих турецьких серіалів точно вас зацікавить. Обирайте стрічку в матеріалі 24 Каналу та повертайте собі віру у справжнє кохання.

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"Нове життя"

Екскапітан спецпідрозділу, вимушений вийти на пенсію, утім Адем не може залишитись без роботи. Йому потрібно забезпечувати свою дружину та маленьку дочку, тож він шукає нове місце праці.

Врешті-решт, Адему щастить, і він знаходить роботу охоронця в заможній родині. Його місія – захищати дружину відомого бізнесмена і згладжувати відносини з нею, попри її відмову від такого захисту. Ясемін – жінка сильного характеру, яка рішуче прагне звільнити свого охоронця. Але іноді ненависть може перетворитися на кохання.

"Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вітер кохання"

Міран втратив своїх батьків через зраду Хазара багато років тому. З того часу його серце наповнене жагою помсти. Маючи на меті розгромити життя безтурботної родини свого ворога, він вирішує спокусити спадкоємицю Хазара.

Проте, коли Міран зустрічає чарівну Рейян, його плани відходять на задній план. Зустріч з нею не лише викликає нові почуття, але й змінює його уявлення про помсту.

"Вітер кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Рання пташка"

Санем – життєрадісна та наполеглива молода дівчина, яка з великою любов'ю дбає про свою родину. Кожного ранку вона вдосвіта прокидається, щоб відкрити свій маленький магазин. Її наполеглива праця принесла їй прізвисько "Рання пташка".

Скоро Санем отримує можливість працювати у місцевому журналі, де вже працює її сестра. Це нове місце роботи призводить до змін у її особистому житті, коли вона зустрічає чарівного Джана.

"Рання пташка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чорно-біле кохання"

Лікар Асли та безжалісний вбивця Ферхат перетинаються на фермі, де Аслі вирішує надати допомогу пораненому. Вона стає свідком випадкового злочину. Щоб врятувати своє життя, Аслі доводиться прийняти несподівану пропозицію, а глядачам належить побачити, що світ складається не тільки з чорного та білого, а і з палкого кохання.

"Чорно-біле кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Моя Батьківщина – це ти"

Щасливе життя подружжя руйнується звісткою про окупацію Ізміра греками. Капітан Джевдет, відчуваючи обов'язок захистити свою рідну землю, змушений залишити свою кохану, і його відсутністю вирішує скористатися його підступний приятель. Тевфік, що таємно закоханий в Азізу, готовий здійснити будь-які підлості, щоб розлучити це подружжя.

"Моя Батьківщина – це ти": дивіться онлайн трейлер серіалу