3 турецькі серіали з високим рейтингом, від яких ви не зможете відірвати погляд

Турецькі серіали продовжують завойовувати серця глядачів по всьому світу. Багато з них викликали справжній фурор, захопили неочікуваним сюжетом та бездоганною акторською грою.

У новій добірці 24 Каналу ви дізнаєтеся про 3 турецькі серіали з високим рейтингом, які точно вам сподобаються. Це стрічки, під час перегляду яких зможете і посміятися, і поплакати.

Рекомендуємо 5 англійських фільмів про спорт, які не залишать вас байдужими

"Кохання не розуміє слів"

Рейтинг IMDb: 7,0

Хаят – молода розумна жінка з амбіціями. Вона завжди мріяла про краще життя та вирішила покинути своє рідне місто, щоб знайти щастя у Стамбулі. Хоч цей крок став справжнім викликом, та дівчина готова до пригод.

Мурат – справжній магнат, спадкоємець великої корпорації. Все завжди було в його руках, але серце чоловіка було вільним. Зустріч з Хаят змінила все. Вона внесла в його життя натхнення, радість і, що найголовніше, справжню любов.



"Кохання не розуміє слів" / Кадр з серіалу

"Постукай у мої двері"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Рейтинг IMDb: 7,3

Квіткарка Еда – наполеглива студентка, яка допомагає родині та мріє про навчання за кордоном. Дівчина має отримати грант на продовження навчання в Італії, однак в останній момент університет втрачає джерело фінансування. Головною причиною проблем Еди стає успішний архітектор Серкан Балат.

Щоб повернути грант, чоловік пропонує дівчині 2 місяці вдавати його наречену. Еда погоджується на пропозицію й навіть не здогадується, чим це обернеться для неї.



"Постукай у мої двері" / Кадр з серіалу

"Заборонене кохання"

Рейтинг IMDb: 7,3

Це турецький серіал, що розповідає історію молодого батька, який втратив свою кохану дружину і залишився з двома маленькими дітьми – Ніхаль та Бюлентом. Протягом 11 років головний герой Аднан живе віддалено від світських заходів та подій, пообіцявши собі, що не потребує нікого крім своїх дітей. Сім'я мешкає у прекрасному маєтку в Стамбулі, і в них є відмінна няня, якій можна довірити своїх дітей, а також племінник Бехлюль.

Але одного звичайного дня все змінюється – самотній батько зустрічає дівчину Біхтер, яка розтоплює лід в його серці. Аднан знову закохується та готовий розпочати життя спочатку, а обраниця відповідає йому взаємністю. Ситуація ускладнюється, коли мати чарівної дівчини виявляє жадібність та розрахунок, незважаючи на те, що її чоловік нещодавно помер. Мати вважає, що вона більш підходить Аднану за віком.



"Заборонене кохання" / Кадр з серіалу