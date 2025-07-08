На одному подиху: 3 короткі турецькі серіали, які можна подивитися за вечір

Любителі турецьких серіалів часто хвилюються, що на перегляд просто не буде вистачати часу. Адже зазвичай вони розтягуються на кілька сезонів, а епізоди можуть тривати понад годину. Та серед цих шоу знайдуться й такі, які можна буде переглянути за короткий час.

Ці мінісеріали будуть нічим не гіршими за хіти, але принесуть такі самі емоції під час перегляду. Кіно 24 розповість про 3 короткі турецькі серіали, які можна подивитись за день чи навіть один вечір.

До слова Після приголомшливого завершення: чи варто чекати на 4 сезон "Гри в кальмара"

"Стамбульська енциклопедія"

Молода та наївна студентка Зехра хоче стати незалежною та жити яскраве життя, тому переїжджає до Стамбула та вступає в університет. Велике місто вражає її. Та освоїтися в нових краях їй допомагає серйозна та сувора родичка Неслін, яка працює лікаркою. Якось Зехра знайомиться з хлопцем, але вона ще не знає, до чого це призведе.

Найновіша турецька драма складається всього з 8 епізодів. Її можна переглянути на Netflix.

"Стамбульська енциклопедія": дивіться трейлер онлайн

"Точно-точно" / "Чиста правда"

Ніл після низки невдалих стосунків погоджується на побачення з молодим і самотнім Еміром. Дівчина намагається поводитись ненав'язливо, хоч насправді вже мріє про сім'ю та дітей. А тим часом Емір вдає благородного джентльмена, але насправді думає лише про інтим.

Епізоди у цьому серіалі тривають всього 10 хвилин, тому його з легкістю можна переглянути за вечір. У серіях – різноманітні кумедні та пікантні моменти з життя пари.

"Точно-точно": дивіться трейлер онлайн

"Фатма"

Звичайній прибиральниці, яка чекала на вихід чоловіка з в'язниці, так і не вдається побачити коханого – він зникає. Через певні обставини Фатма випадково вбиває людину. Ця подія повністю змінює її життя. Але жінка готова на все, щоб знайти зниклого чоловіка.

Це психологічний й драматичний серіал про історію сильної жінки. Він складається з 6 епізодів та захоплює від перших до останніх хвилин.

"Фатма": дивіться трейлер онлайн