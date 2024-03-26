3 цікавих турецьких серіали, які є на Netflix

Кіноіндустрія Туреччини переживає велику епоху, в яку створюється безліч цікавих серіалів, частина з який транслюється на Netflix. На найпопулярнішому стримінговому сервісі є вдосталь першокласних турецьких кінострічок, про які ви могли навіть не чули.

Кіно 24 радить 3 турецьких серіали, що є на Netflix, де кожнен епізод обов'язково подарує вам години захопливих історій. Тож приготуйте щось смачненьке та насолоджуйтеся переглядом!

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"Кубра", 2024

Цей серіал розповість історію молодого хлопця Гекхана. Він – колишній турецький солдат. Хлопець був щасливий у стосунках зі своєю дівчиною і вірив, що все в нього далі розвиватиметься лише в позитивний бік. Однак одне повідомлення, що приходить Гекхану змінює все.

Так, на його телефон приходять сповіщення від невідомого та загадкового користувача на ім'я Кубра. Поступово з'ясовується, що таємничий відправник знає майже все про життя і навіть минуле Гекхана, включаючи секрети, які він намагався приховати навіть від своїх близьких.

Це змушує хлопця думати, хто ж стоїть за цим та яким чином він міг дізнатися таку особисту інформацію. Зрештою, зі збільшенням кількості цих повідомлень, хлопець починає відчувати, що його життя стає менш спокійним та передбачуваним.

"Кубра": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Напролом", 2022

Цей турецький серіал покаже зіткнення двох поколінь, ба більше – боротьбу за лідерство.

За сюжетом, Лале Кіран змогла збудувати успішну кар'єру та стати однією з найкращих та найзнаменитіших ведучих на одному з популярних телеканалів Туреччини. Глядач також познайомиться з молодою та амбітною дівчиною Асли, що приходить влаштовуватися стажистом на телеканал. Вона не може приховати свою радість від того, що стала помічницею зірки Лале, а також працювати з нею. Однак, провівши певний час біля Лале вона розчаровується, адже зірка в реальному житті зовсім не така, як на телевізійному екрані. Так, Асли бачить її як зарозумілу та дуже холодну.

Незабаром розпочнеться боротьба між головними героїнями. Що ж задумала Асли та хто вийде переможцем з цієї боротьби двох жінок?

"Напролом": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кладовище, 2022

Турецький серіал "Кладовище" занурює глядачів у світ детективних історій та таємничих злочинів.

Сам сюжет стрічки крутиться навколо незвичайних та загадкових убивств. Історія розповідає про долю співробітниці поліції. Жінці не звикати полювати за різними злочинцями.

Вона неодноразово чула в свою сторону: "ти обрала невідповідну професію", однак їй подобається відправляти маніяків за ґрати, усвідомлюючи, що тепер вона стоїть на варті безпеки місцевих жителів.

Незабаром Онем Озюлькю переходить у відділ, спеціалізація якого – затримання маніяків, які обрали жертвами жінок. Тут вона почувається у своїй стихії, хоча нерідко стикається з жахами професії. З якими ж труднощами доведеться зіткнутися Онем та чи зможе вона з ними справити?

"Кладовище": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте одну із стрічок та починайте перегляд того серіалу, який найбільше припав вам до душі. Ці історії обов'язково закарбуються у вашій пам'яті.