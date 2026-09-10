Тут краще не застрягати: 3 трилери, де звичайне місце перетворюється на пастку

Є люди, які бояться замкнених просторів. А є режисери, які вирішили перетворити цей страх на повноцінний сюжет і посадити героїв у ліфт, телефонну будку або придорожній пункт посеред снігової бурі.

24 Канал зібрав фільми на вечір, де простору для маневру майже немає, а проблем – навпаки, із запасом. Ідеальний варіант для вечора, якщо вам хочеться напруги, загадок і після перегляду ще кілька разів перевірити, чи точно двері у вашій кімнаті відчиняються.

"Ніде"

Жанр: психологічний трилер, драма, детектив

IMDb: 6,2

Режисер: Демієн Павер

У ролях: Гавана Роуз Лю, Денні Рамірес, Девід Райсдал, Денніс Гейсберт, Дейл Дікі.

У цьому фільмі замкнений простір – це не клітка і не ліфт. Це придорожній пункт посеред гір, куди головна героїня Дарбі змушена сховатися від снігової бурі разом із кількома незнайомцями.

Здавалося б, просто перечекати негоду. Але Дарбі помічає в автомобілі на парковці викрадену дівчинку. І тепер головне питання – хто саме з людей у приміщенні є викрадачем.

Проблема в тому, що втекти нікуди: навколо хуртовина, а серед тих, хто сидить поруч, може бути людина, яка готова на все, аби зберегти свою таємницю.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 62% від критиків. Оглядачі вважають його непоганим напруженим трилером, хоча визнають, що до ідеального трилеру чогось такт не вистачає.

"Ніде": дивитись трейлер

"Диявол"

Жанр: містичний трилер, жахи, детектив

IMDb: 6,3

Режисер: Джон Ерік Даудл

У ролях: Кріс Мессіна, Логан Маршалл-Грін, Джеффрі Аренд, Бояна Новакович, Дженні О'Гара, Бокім Вудбайн.

П'ятеро незнайомців заходять у ліфт у філадельфійському хмарочосі. Ліфт зупиняється. Нічого особливо оригінального – поки між пасажирами не починають відбуватися дуже дивні речі.

Поступово герої розуміють, що серед них може бути сам диявол. І тепер кожен починає підозрювати кожного.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дав фільму лише 49% від критиків. Вони вважають, що задум був значно цікавішим, ніж реалізація сюжету. Водночас стрічка має достатньо напружених моментів, щоб не бути зовсім провальною.

"Диявол": дивитись трейлер

"Телефонна будка"

Жанр: психологічний трилер, кримінал, драма

IMDb: 7,1

Режисер: Джоел Шумахер

У ролях: Колін Фаррелл, Кіфер Сазерленд, Форест Вітакер, Рада Мітчелл, Кеті Голмс.

Телефонна будка – мабуть, найменш очевидне місце для трилера. Особливо у часи, коли мобільний телефон є практично у кожного. Але саме тут опиняється Стю Шепард – успішний піарник, який просто вирішив відповісти на дзвінок. І дуже швидко пожалкував.

На іншому кінці дроту – озброєний снайпер. Він повідомляє Стю, що якщо той покладе слухавку або спробує вийти з будки, його вб'ють.

Що кажуть критики: тут ситуація значно приємніша – 72% на Rotten Tomatoes. Критики особливо хвалили динамічний темп і гру Коліна Фаррелла, завдяки яким історія не перетворюється на 80 хвилин розмови чоловіка з телефоном.

"Телефонна будка": дивитись трейлер

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