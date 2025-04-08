Атмосферні та загадкові: 4 топові серіали, які сподобаються фанатам "Твін Пікс"

"Твін Пікс" вийшов у 1990 році, але він досі залишається культовим класичним серіалом. Його унікальна атмосфера та неймовірні деталі неможливо відтворити. Це сюрреалістична драма, в якій агент ФБР розслідує вбивство школярки у маленькому містечку.

"Твін Пікс" далекий від стандартного кримінального чи детективного телешоу, тому знайти подібні серіали буває складно. Кіно 24 зібрав проєкти, які мають схожу атмосферу та можуть сподобатися шанувальникам "Твін Пікса".

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"У пошуку"

Мешканка Брукліну Дорі Сіф дізнається про таємниче зникнення дівчини, з якою разом навчалась у коледжі. Вона вмовляє кількох своїх друзів взяти участь у пошуку зниклої.

Це історія, що поєднує містику та сатиру. Тут також багато сюрреалізму, але з поєднанням випробувань, що переслідують молоде покоління. Він не такий похмурий, як "Твін Пікс", але загадковий і непередбачуваний.

"У пошуку": дивіться трейлер онлайн

"Цілком таємно"

Серіал, що вийшов через кілька років після "Твін Пікс", розповідає про агентів ФБР Малдера і Скаллі, які розслідують незрозумілі та містичні випадки. Якщо Малдер вірить у паранормальне, то Скаллі ставиться до цього скептично, що робить їхній дует особливим.

"Твін Пікс" та "Цілком таємно" об'єднує любов до дивних речей, які складно пояснити. Водночас у першому серіалі розслідують тільки один злочин, тоді як у другому – нова загадка у кожному епізоді.

"Цілком таємно": дивіться трейлер онлайн

"ВандаВіжен"

Події серіалу відбуваються після подій у стрічці "Месники: Завершення". Ванда Максимова та Віжен живуть за містом у Нью-Джерсі, приховуючи справжню натуру. Раптом подружжя підозрює, що реальність насправді не те, чим здається. Їх чекають нові пригоди.

Кіно про супергероїв не досліджує людську психіку так, як це робив Девід Лінч. Та у "ВандаВіжен" олюднили одного з наймогутніших героїв. Також тут поєдналися тривожна атмосфера, незліченні екзистенційні питання та метафори.

"ВандаВіжен": дивіться трейлер онлайн

"Справжній детектив"

Антологічний кримінально-драматичний серіал – один з найкращих сучасних кримінальних шоу. Повні протилежності Коул і Харт – напарники-детективи. Харт – сім'янин, хоч далеко не ідеальний, а Коул – одинак, зайнятий роздумами про сенс життя. Кожен сезон - це самодостатня розповідь

Подібно до "Твін Пікс", серіал заглиблюється у життя слідчих, їхнє минуле та розслідування справ. Перший сезон, що здобув найбільше позитивних відгуків, особливо нагадує атмосферу Твін Пікса. Хоч тут немає надприродних деталей, але багато тривожності.

"Справжній детектив": дивіться трейлер онлайн