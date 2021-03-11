Від "Перевізника" до "Тенета": 8 голлівудських фільмів, в яких згадали Україну

Україна стає дедалі привабливішою та популярнішою для Голлівуду. Тому все більше у фільмах є згадка про нашу державу.

Не уявляєте собі Джейсона Стейтема, який розганяє на авто по полях України, чи Джекі Чана, що підкорює місцеві гори? Та насправді все це можна побачити у кіно, адже згадок України у фільмах Голлівуду є значно більше, аніж ви могли собі уявити. 24 канал підібрав 8 знаменитих стрічок, які є яскравим доказом цього.

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"Тенет" (2020)

Мабуть, "Тенет" став одним з найбільш обговорюваних фільмів 2020 року. Ця новинка Крістофера Нолана викликала чимало питань у глядачів, які в захваті покидали кінотеатри та повертались туди ще раз, щоб вловити всі ідеї, закладені геніальним режисером.

Глядача здивувати було легко: тут показано розпал "холодної війни", а головному герою довелось якомога швидше збагнути, що таке інверсія та хто може посилати з майбутнього інвертовані кулі.

Водночас українські кіномани були ще більше вражені, коли побачили, що все починається з України. За сюжетом, у столичній опері проводять спецоперацію. На цих кадрах можна побачити, що агенти носять спецодяг з наліпками українського підрозділу КОРД, а всі події відбуваються начебто у приміщенні Національної опери України, яку ефектно замінила славнозвісна Бібліотека В. Вернадського.

"Тенет": дивіться фрагмент фільму

Попри те, що зйомки не проходили в Україні, це аж ніяк не змінило змісту цієї сцени. Крістофер Нолан по-своєму показав війну на Донбасі, зробивши головним антагоністом російського олігарха Андрія Сатора, який прагне знищити весь світ.

"Борг" (2010)

Згадали Україну і в історичній драмі "Борг" з Гелен Міррен у головній ролі. За сюжетом, шпигуни виконували небезпечну місію у Східному Берліні. Агенти "Моссаду" викрали німецького лікаря, який мав відповісти за свої злочини, скоєні в роки Другої світової війни. Та спецоперація зривається, і хоч минає багато років, помилки минулого нагадують про себе.

Агентка вирушає в Україну, щоб вчинити самосуд над нелюдом. Під Вінницею розгортаються одні найдраматичніших подій фільму "Борг". Щоб не допустити кіноляпів, до зйомок стрічки залучили консультантів, тому навіть на вирізках з газет можна побачити українську мову.



У фільмі "Борг" згадали Україну / Фото IMDb

"Трансформери 3: Темний бік Місяця" (2011)

Тема Чорнобильської катастрофи знаходить чималу популярність в голлівудських фільмах. Окрім мінісеріалу від HBO, про Прип'ять згадали у франшизі "Трансформери".

За сюжетом, в Україні виявили знахідку якогось інопланетного походження. Згодом у Прип'ять навідуються десептикони, які викрадають небезпечний артефакт, що виявився частиною корабля автоботів. З цього і розпочинається запекле протистояння, яке розкриє таємниці космічних програм СРСР.

"Трансформери 3: Темний бік Місяця": дивіться трейлер

"Збройний барон" (2005)

У фільмі "Збройний барон" показали родину українських емігрантів, яка оселилась в США. Вулиця Брайтон-Біч, за сюжетом стрічки, стала своєрідним притулком для вихідців з СНД, тому одесити досить швидко адаптувались та започаткували там нелегальний бізнес з продажу зброї. Однак за великими грошима завжди приховуються не менші проблеми, тому емігрантам доведеться зіткнутись з агентами "Інтерполу", що жадатимуть правосуддя, а також з підступними конкурентами, що чатуватимуть на кожному кроці.

Цікаво, що українців – братів Орлових – зіграли такі знамениті актори, як Ніколас Кейдж та Джаред Лето. Останній неодноразово бував у Києві та не стримував захвату від атмосферності української столиці.

"Збройний барон": дивіться трейлер

"Незаперечний" (2002 – 2019)

Чимало кіноманів залишились в захваті від франшизи "Незаперечний", Серія фільмів розповіла про найкращого бійця змішаних єдиноборств Юрія Бойка, якого зіграв британець Скотт Едкінс. Чоловік знаходить вихід навіть з найскладніших життєвих ситуацій та щоразу показує видовищні бійки зі своїми опонентами.

Сам Скотт Едкінс розповів журналістам 24 каналу, що, за задумом, Юрій Бойко – українець, а тому нашу державу згадують у кожній з частин франшизи.

Київ – це чудове місто, стільки історії в ньому і красивих будівель... Я знаю, що серед українців є багато фанатів Юрія Бойка. А він був з Києва. Багато людей вважають, що він – росіянин, але насправді Юрій Бойко народився в Україні, – розповів Скотт Едкінс.

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Юрій Бойко у виконанні Скотта Едкінса / Фото The Nation

"Перевізник 3" (2008)

Та "Незаперечний" – далеко не єдиний бойовик, де можна почути про українців. У знаменитій серії фільмів "Перевізник" також є згадка про нашу державу. Мова йде про 3 частину франшизи, де герой Джейсона Стейтема кидається рятувати життя доньки українського міністра та долає чимало перешкод, щоб привезти її до Одеси.

"Перевізник 3": дивіться трейлер

"Поліцейська історія 4: Перший удар" (1996)

А у 1995 році на українських вулицях побував зірка бойовиків Джекі Чан. Актор знявся у стрічці "Поліцейська історія 4: Перший удар", де його герой за сприяння "Інтерполу" вирушає до Криму. Там у агента є особлива місія – стежити за шпигункою Наташею, яка веде подвійну гру, в якій буде залучена російська мафія, ЦРУ та ФСБ.

Більшу частину сцен бойовика відзняли у Сімферополі та Ялті. А от гірські краєвиди вирішили знімати за кордоном, відтак у кадрі можна буде побачити вивіски українською мовою з кумедними помилками. Зокрема, у фільмі знайдуться "Сніжні Карати" і "Лижі напрокот".



Джекі Чан у фільмі "Поліцейська історія 4" / Фото IMDb

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"Війна світів" (2005)

Стівен Спілберг також залюбки згадав Україна у своєму бойовику "Війна світів". Тут випуск новин розпочинається з того, що держава потерпає від штормового урагану. На цьому катаклізми не закінчились: за сюжетом, в Україні зафіксували потужний землетрус. Це були перші натяки на вторгнення інопланетян, що головні герої зрозуміють вже згодом.

"Війна світів": дивіться уривок фільму