Венеційський кінофестиваль-2024: які фільми представить Україна

З 28 серпня по 7 вересня 2024 року вся увага світової кіноспільноти буде прикута до Італії, де відбудеться 81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Цей захід є однією з найбільш значущих подій у світі кінематографа, адже на його сцені збираються провідні режисери, актори та критики, щоб оцінити найкращі новинки світового кіно.

Це ще один майданчик, де українські кінематографісти мають можливість продемонструвати свої роботи міжнародній аудиторії, показати своє бачення та звернути увагу світу на українське кіно. У матеріалі ви дізнаєтеся про фільми, які цього року представлятимуть Україну на цій престижній події.

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Фільми, які представлять Україну на Венеційському кінофестивалі-2024

"Пісні землі, що повільно горить"

У секції "Поза конкурсом – нонфікшн" на 81-му Венеційському міжнародному кінофестивалі буде представлена нова робота Ольги Журби, української режисерки, яка вже здобула міжнародне визнання завдяки своїм попереднім проєктам. Її новий фільм привертає особливу увагу, адже торкається однієї з найактуальніших тем сучасності – життя в умовах війни.

4 вересня в рамках офіційної програми фестивалю відбудеться світова прем'єра цього документального фільму. Стрічка висвітлює життя в Україні протягом перших двох років повномасштабного російського вторгнення, показуючи, як війна змінила суспільство і кожну окрему людину.

"Пісні землі, що повільно горить": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей фільм – це історії простих людей, які складаються в трагічну мозаїку, демонструючи процес нормалізації досвідів війни в суспільстві. Герої фільму стикаються зі щоденними труднощами, але намагаються жити далі, адаптуючись до реальності війни, що вже стала частиною їхнього повсякдення. Стрічка розкриває глибокі людські емоції – страх, відчай, силу, витривалість та надію, що виникає навіть у найважчих обставинах.

"Медовий місяць"

Венеційський кінофестиваль 2024 включає програму Biennale College Cinema, яка є платформою для нових талантів у сфері кінематографа. Однією з прем'єр у цій програмі стане фільм "Медовий місяць" режисерки Жанни Озірної, який пропонує глядачам унікальний погляд на сучасні українські реалії крізь призму особистих історій.

У центрі сюжету – історія пари, яка щойно заселилася у свою нову квартиру і проводить там свою першу ніч. Проте їхні плани на спокійне та щасливе життя руйнуються вже на світанку, коли вони прокидаються від вибухів, що сигналізують про початок окупації. Далі їхнє життя різко змінюється: вони змушені пристосовуватися до умов відсутності світла, води та зв'язку, намагаючись зберегти не лише фізичну витривалість, а й свої стосунки.

"Медовий місяць": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм досліджує, як війна впливає на звичайних людей, зокрема на закохану пару, яка опиняється перед випробуваннями, про які навіть не здогадувалася. "Медовий місяць" є не просто особистою історією, а метафорою сучасної України, яка стикається з викликами війни та окупації, але продовжує боротися за своє майбутнє.