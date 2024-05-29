Від творців "Мавки": в Україні вийде фільм жахів "Конотопська відьма" про помсту окупантам

З 22-го серпня цього року в національному кінопрокаті стартує горор "Конотопська Відьма". Це перший фільм з майбутньої лінійки жахів від медіагрупи FILM.UA, у центрі яких – героїні з міфологічним бекграундом, що борються зі злом на тлі поточних подій.

Стрічка вийде на великих екранах України до Дня Незалежності. Фільм створено "найкасовішим" творчим тандемом продюсерки Ірини Костюк та сценариста Ярослава Войцешека, що працювали разом над національним хітом "Мавка. Лісова пісня".

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В Україні вийде фільм "Конотопська відьма"

За сюжетом прадавня відьма з Конотопу завдає мученицької смерті загону рашистських окупантів, які вбили її коханого. Охоплена жагою до помсти відьма розпочинає свій кривавий шлях розплати. Кожна наступна смерть жорстокіша за попередню – відьма упивається пекельним болем кривдників, але чи вдасться їй протистояти мороку, що поглинає її, та залишитися на боці світла?

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

Ідея сюжету виникла у творців з початком повномасштабного вторгнення – тоді російські окупанти зайшли в Конотоп, місто у Сумській області, що славиться своїми легендами про відьом. Безстрашні жительки міста нещадно поливали загарбників прокльонами, нагадуючи про своє містичне єство, тим самим демонструючи невимовну стійкість та прагнення до свободи.

"Конотопська відьма" – фільм-терапія наших травм війни, що дає змогу прожити відчуття такої бажаної помсти, втілюючи біль у лють, проте залишає надію на світле майбутнє,

– говорить Ірина Костюк, генеральна продюсерка фільму.

У цьому й полягає один із ключових мотивів стрічки – сила і лють української жінки не знає меж.

Як відбувалась робота над стрічкою

Фільмування стрічки тривало в листопаді-грудні 2023 року. До зйомок долучилися військові консультанти, що надали бойову техніку для знімань, – справжній БТР, що був "затрофеєний" в перші дні вторгнення на Житомирській трасі. Серед знімальної команди також можна зустріти чинних військових, зокрема автор ідеї та сценарист Ярослав Войцешек нині проходить службу в лавах ЗСУ, а художниця з костюмів Ірина iSky – учасниця бойових дій, яка забезпечила майданчик справжньою трофейною формою російських солдатів.

У одній зі сцен фільму також залучені актори-військові: ветеран війни Назар Грабар, військовий ЗСУ Олександр Печериця, офіцер батальйону "Свобода" Володимир Ращук, а також військовий ЗСУ Даніель Салем, для якого "Конотопська відьма" стала кінодебютом.

Фільм-рефлексія, що візуалізує бажання помсти українців за відібране, щасливе життя на своїй землі – у кіно з 22 серпня 2024 року.

Попередження: фільм містить сцени насильницької та мученицької смерті окупантів – встигніть насолодитися на великому екрані. Зло буде покарано!